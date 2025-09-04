Πάτρα: Πέφτουν «λουκέτα» στην Ηφαίστου μετά τις κίτρινες γραμμές- «Κινδυνεύουμε με αφανισμό, θα μας κλείσουν όλους», λένε οι καταστηματάρχες

Σε οριστικό λουκέτο, οδηγήθηκαν, ήδη, δυο καταστήματα εστίασης, που λειτουργούσαν στον πεζόδρομο της Ηφαίστου, μετά τις κίτρινες διαγραμμίσεις, που έβαλε ο Δήμος Πατρέων προκειμένου να οριοθετηθούν τα τραπεζοκαθίσματα.

Από τα μέσα Ιουνίου, η πλειοψηφία των καταστημάτων δεν λειτούργησαν και πλέον, όπως λένε, στο thebest.gr «κινδυνεύουμε με αφανισμό, θα μας κλείσουν όλους», ενώ δεν αποκλείουν τις επόμενες μέρες κάποιοι από αυτούς να ανοίξουν χωρίς άδεια και να βγάλουν τραπεζοκαθίσματα στον πεζόδρομο, προκειμένου να γλυτώσουν από το οριστικό κλείσιμο. «Αν πάρουμε άδεια θα είναι σα να συμφωνούμε με αυτό που μας κάνουν. Το παρανοϊκό είναι, ότι μας δίνουν άδεια, με αυξημένα ποσά και λιγότερα μέτρα ανάπτυξης τραπεζιών. Αυτό που ζητάμε είναι να μας δώσουν 50 πόντους ακόμα να μπορέσουμε να δουλέψουμε» επισημαίνουν.

«Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Τα βράδια πια ο πεζόδρομος γεμίζει κόσμο και εμείς είμαστε κλειστοί. Η Ηφαίστου είναι στέκι και πλέον στην πόλη έχουν έρθει και οι φοιτητές, δεν γίνεται να μην ανοίξουμε. Στα μαγαζιά μας δουλεύει πολύς κόσμος, τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά, που τα περισσότερα είναι φοιτητές που εργάζονται για να μην επιβαρύνουν της οικογένειές τους, που τα στέλνουν εδώ για να σπουδάσουν. Αν αναγκαστούμε τα 20 άτομα να τα κάνουμε πέντε, ποιος θα τους καλύψει, ο Δήμος;» τονίζουν.

Η προσπάθεια που έγινε να έχουν συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Διονύσης Πλέσσα, ήταν άκαρπη, καθώς τους ενημέρωσαν ότι δεν είχαν λάβει σχετικό e-mail, ενώ όπως λένε οι καταστηματάρχες το είχαν στείλει και ζητούσαν συνάντηση. Επίσης, όπως τους είπαν, υπάρχουν 17 αιτήματα παραπόνων από κατοίκους της Ηφαίστου, ωστόσο οι καταστηματάρχες το θεωρούν απίθανο να είναι τόσες πολλές διότι, όπως λένε, οι σχέσεις τους με τους περισσότερους κατοίκους είναι άριστες.