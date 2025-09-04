Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Οδύνη στην κηδεία του 27χρονου Δημήτρη Λιόπετα- Οικογένεια και φίλοι τον αποχαιρέτησαν

Πάτρα: Οδύνη στην κηδεία του 27χρονου Δη...

Θύμα του τροχαίου στην Αμερικής

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η κηδεία του 27χρονου Δημήτρη Λιόπετα από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών, παρουσία πλήθους κόσμου. Το νήμα της ζωής του κόπηκε νωρίς μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στην οδό Αμερικής και ΝΕΟ στην Πάτρα, την Τρίτη.

Οικογένεια, συγγενείς και φίλοι είναι συντετριμμένοι και δεν μπορούν να πιστέψουν ότι έχασαν τον Δημήτρη τόσο πρόωρα.

Ο 27χρονος ήταν το τετάρτο από τα πέντε παιδιά του Νίκου και της Ντίνας Λιόπετα, ιδιοκτητών του Quick Film. Απαρηγόρητα είναι τα αδέλφια του Γιώργος, Κωνσταντίνος, Αλέξανδρος και Κυριάκος.

Ο Δημήτρης, ανθυποπλοίαρχος του Εμπορικού Ναυτικού, είχε ξεκινήσει τη σταδιοδρομία του πριν από περίπου έξι χρόνια με υπερατλαντικούς πλόες, φτάνοντας με εργατικότητα και υπευθυνότητα στον βαθμό που κατείχε. Είχε ξεμπαρκάρει λίγους μήνες πριν, ενώ σε περίπου δύο μήνες θα αναλάμβανε ξανά υπηρεσία. Υπήρξε αγαπητό μέλος της τοπικής κοινωνίας, με ενεργή παρουσία και στη μουσική, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, μαέστρου στη Μπαντίνα του Δήμου Πατρέων. Από μικρός συμμετείχε στην Πολυφωνική Χορωδία και αργότερα σε μπάντες, καλλιεργώντας την αγάπη του για το πεντάγραμμο.

Παρών στην κηδεία ήταν ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος.

 

Ειδήσεις Τώρα

Πορτογαλία: Ημέρα εθνικού πένθους μετά την τραγωδία με τους 15 νεκρούς σε εκτροχιασμό τελεφερίκ

ΔΕΥΑΠ: Κατάλληλο για πόση και κάθε χρήση το νερό σε Βούντενη και Άνω Συχαινά

ΕΚΤΑΚΤΟ:Προβλήματα για Google, Gmail και Youtube παγκοσμίως

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδεία Θανατηφόρο τροχαίο

Ειδήσεις