Πάτρα: Οδύνη στην κηδεία του 27χρονου Δημήτρη Λιόπετα- Οικογένεια και φίλοι τον αποχαιρέτησαν

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η κηδεία του 27χρονου Δημήτρη Λιόπετα από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών, παρουσία πλήθους κόσμου. Το νήμα της ζωής του κόπηκε νωρίς μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στην οδό Αμερικής και ΝΕΟ στην Πάτρα, την Τρίτη.

Οικογένεια, συγγενείς και φίλοι είναι συντετριμμένοι και δεν μπορούν να πιστέψουν ότι έχασαν τον Δημήτρη τόσο πρόωρα.

Ο 27χρονος ήταν το τετάρτο από τα πέντε παιδιά του Νίκου και της Ντίνας Λιόπετα, ιδιοκτητών του Quick Film. Απαρηγόρητα είναι τα αδέλφια του Γιώργος, Κωνσταντίνος, Αλέξανδρος και Κυριάκος.

Ο Δημήτρης, ανθυποπλοίαρχος του Εμπορικού Ναυτικού, είχε ξεκινήσει τη σταδιοδρομία του πριν από περίπου έξι χρόνια με υπερατλαντικούς πλόες, φτάνοντας με εργατικότητα και υπευθυνότητα στον βαθμό που κατείχε. Είχε ξεμπαρκάρει λίγους μήνες πριν, ενώ σε περίπου δύο μήνες θα αναλάμβανε ξανά υπηρεσία. Υπήρξε αγαπητό μέλος της τοπικής κοινωνίας, με ενεργή παρουσία και στη μουσική, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, μαέστρου στη Μπαντίνα του Δήμου Πατρέων. Από μικρός συμμετείχε στην Πολυφωνική Χορωδία και αργότερα σε μπάντες, καλλιεργώντας την αγάπη του για το πεντάγραμμο.

Παρών στην κηδεία ήταν ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος.