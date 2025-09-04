Πορτογαλία: Ημέρα εθνικού πένθους μετά την τραγωδία με τους 15 νεκρούς σε εκτροχιασμό τελεφερίκ

Μεταξύ των θυμάτων της εκτροπής υπάρχουν και ξένοι τουρίστες, αλλά οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν έχουν ταυτοποιήσει τα θύματα ούτε έχουν αποκαλύψει την εθνικότητά τους

Η Πορτογαλία πενθεί μετά τον θάνατο 15 ανθρώπων, όταν ένα τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και συνετρίβη στους δρόμους της Λισαβόνας. Ημέρα εθνικού πένθους κηρύχθηκε στην Πορτογαλία η Πέμπτη (04.09.2025), μετά τον εκτροχιασμό και τη συντριβή του γνωστού τελεφερίκ Gloria της Λισαβόνας την Τετάρτη, με αποτέλεσμα 15 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 18 να τραυματιστούν, 5 εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση. Πλάνα έδειχναν τα συντρίμμια του κιτρινόλευκου κουβούκλιου – το οποίο είναι γνωστό ως Elevador da Glória και ανεβοκατεβαίνει έναν απότομο λόφο στο κέντρο της Λισαβόνας παράλληλα με ένα άλλο που κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση – να βρίσκονται στο πλάι του στον στενό δρόμο που διασχίζει. Τα πλαϊνά και η οροφή του ήταν σχεδόν κατεστραμμένα και φαινόταν να έχει προσκρούσει σε ένα κτίριο σε μια στροφή του δρόμου, ενώ μέρη του οχήματος, θρυμματίστηκαν. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι το τελεφερίκ φαινόταν εκτός ελέγχου καθώς κατέβαινε τον λόφο με μεγάλη ταχύτητα λίγο μετά τις 6 μ.μ. την Τετάρτη στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, προφανώς εκτός ελέγχου.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING:<br><br>The death toll of the funicular derailment in Lisbon, Portugal climbs from 3 to 15 <a href="https://t.co/G6XZCLhrh4">pic.twitter.com/G6XZCLhrh4</a></p>— Visegrád 24 (@visegrad24) <a href="https://twitter.com/visegrad24/status/1963326518672654837?ref_src=twsrc%5Etfw">September 3, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Χτύπησε το κτίριο με ωμή δύναμη και διαλύθηκε σαν χαρτόκουτο…» δήλωσε η Τερέζα ντ’Αβό στο πορτογαλικό τηλεοπτικό κανάλι SIC. Άλλος μάρτυρας περιέγραψε ότι το τραμ έπεσε πάνω σε έναν άνδρα στο πεζοδρόμιο. Η αιτία του δυστυχήματος δεν έγινε άμεσα γνωστή. Αξιωματούχοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι όλα τα θύματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια σε λίγο περισσότερο από δύο ώρες.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">At least 15 dead after Lisbon funicular derails in one of the Portuguese capital's most popular tourist spots<a href="https://t.co/GCztkGE8XQ">https://t.co/GCztkGE8XQ</a> <a href="https://t.co/cAiOSt9SNx">pic.twitter.com/cAiOSt9SNx</a></p>— AFP News Agency (@AFP) <a href="https://twitter.com/AFP/status/1963435029087850746?ref_src=twsrc%5Etfw">September 4, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το συνδικάτο SITRA έγραψε σε μια ανάρτηση στα social media ότι ένα από τα μέλη του πέθανε στο περιστατικό.«Είναι μια τραγική μέρα για την πόλη μας… Η Λισαβόνα βυθίζεται στο πένθος, είναι ένα τραγικό, τραγικό περιστατικό», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο δήμαρχος της πορτογαλικής πρωτεύουσας, Κάρλος Μοέδας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">At least 15 killed in crash on Lisbon's historic cable car railway <a href="https://t.co/fwWCzpJ4C2">https://t.co/fwWCzpJ4C2</a>. . <a href="https://t.co/zuzwmGsTwA">pic.twitter.com/zuzwmGsTwA</a></p>— Alma Angeles (@AlmaANET25) <a href="https://twitter.com/AlmaANET25/status/1963410422712996199?ref_src=twsrc%5Etfw">September 4, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το τελεφερίκ Elevador da Glória

Τα κίτρινα και λευκά βαγόνια του Elevador da Glória είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της Λισαβόνας και χρονολογούνται από το 1800. Μεταξύ των θυμάτων της εκτροπής της Τετάρτης υπάρχουν και αλλοδαποί, αλλά οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν έχουν ταυτοποιήσει τα θύματα ούτε έχουν αποκαλύψει την εθνικότητά τους. Το Glória, που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1885 και ηλεκτροδοτήθηκε το 1915, είναι μία από τις τρεις γραμμές τελεφερίκ που διαχειρίζεται η δημοτική εταιρεία μεταφορών της Λισαβόνας, Carris. Είναι μία από τις τρεις γραμμές τελεφερίκ που λειτουργούν από την δημοτική εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών Carris και χρησιμοποιείται από τουρίστες καθώς και από κατοίκους.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">At least 15 people died and 18 were injured on Wednesday when Lisbon’s funicular railway car, which is popular with tourists and is one of the city’s symbols, derailed and crashed, an emergency medical service spokesperson told reporters <a href="https://t.co/p99h603ETg">pic.twitter.com/p99h603ETg</a></p>— TRT World (@trtworld) <a href="https://twitter.com/trtworld/status/1963406818400514280?ref_src=twsrc%5Etfw">September 4, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το σύστημα Glória αποτελείται από δύο τραμ που κινούνται παράλληλα και έλκονται από χαλύβδινα καλώδια: Καθώς το ένα κατεβαίνει, το βάρος του τραβά το άλλο προς τα πάνω. Μάρτυρες δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι είδαν ένα από τα τραμ να κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα τον λόφο, πριν συγκρουστεί με ένα κτίριο σε μια στροφή του δρόμου. Η Carris ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «έχουν υλοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης», συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων και εβδομαδιαίων προγραμμάτων συντήρησης και των καθημερινών επιθεωρήσεων. Το δημοτικό συμβούλιο της Λισαβόνας ανέστειλε τη λειτουργία άλλων τραμ στην πόλη και διέταξε άμεσους ελέγχους, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το Elevador da Glória, που έχει χαρακτηριστεί εθνικό μνημείο, μεταφέρει περίπου 3 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="qme" dir="ltr"> <a href="https://t.co/e83upDlddX">pic.twitter.com/e83upDlddX</a></p>— claudiashandi (@claudiashandi) <a href="https://twitter.com/claudiashandi/status/1963352562649985193?ref_src=twsrc%5Etfw">September 3, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>