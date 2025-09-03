Τραγωδία στη Λισαβόνα: Εκτροχιάστηκε το τελεφερίκ Γκλόρια- Τουλάχιστον τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Το εμβληματικό τελεφερίκ Γκλόρια της Λισαβόνας, που είναι πολύ δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη, με αποτέλεσμα να τρία άτομα να χάσουν τη ζωή τους και 20 να τραυματιστούν, μετέδωσε το CNN Portugal.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε το ατύχημα, αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες. Το τελεφερίκ συνδέει τις περιοχές Restauradores και Príncipe Real στη Λισαβόνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εννέα εκ των τραυματιών είναι σε σοβαρή κατάσταση.