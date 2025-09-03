Back to Top
Πάτρα: Την Πέμπτη το τελευταίο αντίο στον 27χρονο Δημήτρη Λιόπετα

Έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Τρίτης

Το τελευταίο «αντίο» θα απευθύνουν αύριο οικογένεια, συγγενείς και φίλοι στον 27χρονο Δημήτρη Λιόπετα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Τρίτης.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στην Εθνική Οδό, στο ύψος της οδού Αμερικής, όταν οδηγός Ι.Χ. που κινούνταν προς Πάτρα επιχείρησε αναστροφή προκειμένου να κατευθυνθεί προς το Ρίο. Ο άτυχος νεαρός, ο οποίος κινούνταν κανονικά στο δρόμο του και φορούσε κράνος, δεν κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Λεύκας.

