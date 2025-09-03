Κόρινθος: «Όλα είναι ανοιχτά» λέει ο αδελφός του 22χρονου που τον βρήκε αιμόφυρτο με μαχαιριές στον λαιμό

«Δεν ξέρουμε ακόμα τι συνέβη, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά», λέει ο μικρότερος αδερφός του 22χρόνου που τον βρήκε νεκρό μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σαλόνι του σπιτιού τους στον Άσσο Κορινθίας.



Σε ένα θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση με το θάνατο του 22χρονου, καθώς οι αστυνομικές αρχές αλλά και ο ιατροδικαστής δεν μπορούν να αποκλείσουν κάποιο ενδεχόμενο. Η υπόθεση ερευνάται με ιδαίτερη προσοχή, καθώς πιθανά είναι τόσο το σενάριο της αυτοκτονίας όσο και της εγκληματικής ενέργειας.

Χθες στην αστυνομική διεύθυνση Κορινθίας μετέβησαν οι γονείς και τα δύο αδέρφια του 22χρονου όπου και κατέθεσαν, ενώ παράλληλα οι αστυνομικοί ερευνούν κάμερες της περιοχής προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν περιέργες κινήσεις.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχει σταλθεί το μαχαίρι που βρέθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (2/9/2025) δίπλα από τον 22χρονο, ενώ ο ιατροδικαστής διαπίστωσε δύο τραύματα στο λαιμό του. Το ένα από αυτά είναι αρκετά βαθύ, ενώ το άλλο ρηχό.

«Δεν ξέρουμε ακόμη τι συνέβη με τον αδερφό μου, είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και ανοιχτά θα μείνουν μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα από τα αποτυπώματα», λέει ο μικρότερος αδερφός του 22χρονου.

Η είδηση του θανάτου του έχει βυθίσει στο πένθος φίλους, συγγενείς και γείτονες που μιλούν για ένα παιδί χαμογελαστό και αγαπητό. Ο 22χρονος είχε δοκιμαστεί σκληρά και στο παρελθόν, καθώς πριν από έναν χρόνο είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή του, όταν αυτοκίνητο παραβίασε το stop, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Η αντίστροφη μέτρηση για το τραγικό περιστατικό ξεκίνησε λίγο πριν τις δύο χθες τα ξημερώματα, όταν ο 22χρονος εντοπίστηκε από τον αδερφό του μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι της οικογένειας. Στο σπίτι βρισκόταν εκείνη τη στιγμή μόνο η μητέρα του και η αδερφή του, ενώ ο πατέρας απουσίαζε.

Η οικογένεια, σε κατάσταση σοκ, μετέφερε τον νεαρό στο νοσοκομείο, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Στις 2:20 τα ξημερώματα της Τρίτης (2/9/2025) το νοσοκομείο Κορίνθου ενημέρωσε τις αρχές για τον θάνατο του νεαρό.

