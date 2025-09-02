Κόρινθος: Θρίλερ με τον θάνατο 22χρονου που βρέθηκε αιμόφυρτος- Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Θρίλερ με την υπόθεση θανάτου του 22χρονου στην Κόρινθο που εντοπίστηκε με τραύματα στον λαιμό, στο σαλόνι του σπιτιού τους.

Έχουν περάσει λίγες ώρες από τον θάνατο του 22χρονου και οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν έχουν να κάνουν με αυτοκτονία ή με εγκληματική ενέργεια, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι συγγενείς του.

Ο νεαρός εντοπίστηκε αργά χθες το βράδυ αιμόφυρτος στον καναπέ του σπιτιού του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του, λίγες ώρες μετά.

«Έξι η ώρα το πρωί με πήραν τηλέφωνο. Με πήρε τηλέφωνο μια γειτόνισσα και μου λέει έχουν μαχαιρώσει τον εγγονό σου», λέει ο παππούς του.