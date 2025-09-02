Κόρινθος: Θρίλερ με τον θάνατο 22χρονου που βρέθηκε αιμόφυρτος- Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Νέες πληροφορίες για την υπόθεση
Θρίλερ με την υπόθεση θανάτου του 22χρονου στην Κόρινθο που εντοπίστηκε με τραύματα στον λαιμό, στο σαλόνι του σπιτιού τους.
Έχουν περάσει λίγες ώρες από τον θάνατο του 22χρονου και οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν έχουν να κάνουν με αυτοκτονία ή με εγκληματική ενέργεια, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι συγγενείς του.
Ο νεαρός εντοπίστηκε αργά χθες το βράδυ αιμόφυρτος στον καναπέ του σπιτιού του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του, λίγες ώρες μετά.
«Έξι η ώρα το πρωί με πήραν τηλέφωνο. Με πήρε τηλέφωνο μια γειτόνισσα και μου λέει έχουν μαχαιρώσει τον εγγονό σου», λέει ο παππούς του.
Συγγενής του 22χρονου δηλώνει πως το άτομο που τον βρήκε πρώτο ήταν η αδελφή του: «Απ’ ό,τι ξέρω τον βρήκε η μικρή η Β…α, και το μαχαίρι δίπλα. Μέσα στο σπίτι. Μπορεί να άκουσε κάτι, δεν ξέρω. Η μαμά του πρέπει να δούλευε. Απ’ ό,τι έχω μάθει ο πατέρας του ήταν δρομολόγιο με το φορτηγό και η μάνα του δουλεύει σε ταβέρνα. Και δεν ήταν και παιδί που μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο στον εαυτό του. 22 χρονών παιδί, ‘ένας λεβέντης δύο μέτρα δεν μου πάει το μυαλό, δεν μπορώ, δηλαδή με τι ψυχραιμία να βάλει το μαχαίρι στο λαιμό του; Δεν είχε τη δύναμη να καρφώσει το μαχαίρι στο λαιμό του, δηλαδή δεν μπορώ να το φανταστώ. Ήταν πολύ αγαπητό παιδί, ήταν κοινωνικός, ήταν…», αναφέρει.
Οι καταθέσεις στενών συγγενών του 22χρονου συνεχίζονται, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξει περισσότερο φως στα αίτια θανάτου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, στην ιατροδικαστική του νεαρού εντοπίστηκαν 2 τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό, ένα δεξιά και ένα αριστερά.
Επιπλέον εντοπίστηκε το μαχαίρι και θα εξεταστεί αν φέρει αποτυπώματα, τα οποία θα «δείξουν» ποιος έπιασε το μαχαίρι, ενώ έχει ζητηθεί διερεύνηση συνθηκών για τις επίμαχες ώρες του συμβάντος.
