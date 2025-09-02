Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Αναστάτωση από πτήσεις πυροσβεστικού ελικοπτέρου- Μικρή φωτιά πίσω από την Ξερόλακκα- ΒΙΝΤΕΟ

Εκδηλώθηκε σε κορμό δέντρου

Αναστάτωση, έχει προκληθεί, εδώ και λίγη ώρα, από την πτήση πυροσβεστικού ελικοπτέρου πάνω από την Πάτρας.

Το περιστατικό, ωστόσο, δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία, καθώς σχετίζεται με την επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε κορμό δέντρου, πίσω από την περιοχή της Ξερόλακκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επίγειες δυνάμεις δεν ήταν σε θέση να προσεγγίσουν το σημείο λόγω της μορφολογίας του εδάφους, με αποτέλεσμα να επιστρατευθεί ελικόπτερο για την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης.

 

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ξερόλακκα Φωτιά

Ειδήσεις