Πάτρα: Αναστάτωση από πτήσεις πυροσβεστικού ελικοπτέρου- Μικρή φωτιά πίσω από την Ξερόλακκα- ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση, έχει προκληθεί, εδώ και λίγη ώρα, από την πτήση πυροσβεστικού ελικοπτέρου πάνω από την Πάτρας.

Το περιστατικό, ωστόσο, δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία, καθώς σχετίζεται με την επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε κορμό δέντρου, πίσω από την περιοχή της Ξερόλακκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επίγειες δυνάμεις δεν ήταν σε θέση να προσεγγίσουν το σημείο λόγω της μορφολογίας του εδάφους, με αποτέλεσμα να επιστρατευθεί ελικόπτερο για την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης.