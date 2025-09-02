Κόρινθος: Μυστήριο με 22χρονο που πέθανε στο νοσοκομείο αφού μεταφέρθηκε με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι

Ο νεαρός μεταφέρθηκε από οικείους του από το Λέχαιο Κορινθίας - Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τις συνθήκες του θανάσιμου τραυματισμού του
Στο νοσοκομείο Κορίνθου μεταφέρθηκε από το Λέχαιο Κορινθίας τα ξημερώματα της Τρίτης ένας 22χρονος, ο οποίος έφερε τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι με τον νεαρό να μην καταφέρνει να κρατηθεί στη ζωή παρά τις προσπάθειες των γιατρών.
H αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα από γιατρό του νοσοκομείου Κορίνθου.
Ο νεαρός μεταφέρθηκε από οικείους του μέσα σε μια λίμνη αίματος, σύμφωνα με το
Στο νοσοκομείο έσπευσε η αστυνομία και η ασφάλεια Κορίνθου όπου αυτή την ώρα γίνονται ανακρίσεις και έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.
πηγη Korinthostv.gr.
