Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 45χρονη οδηγός της Porsche-Τι υποστήριξε

Ελεύθερη με όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 45χρονη οδηγός της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών.

«Χαίρομαι που σώθηκαν τα παιδιά. Θέλω να τους ζητήσω ταπεινά συγγνώμη. Τα είπα όλα στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Ήμουν και η ίδια χτυπημένη και νοσηλεύτηκα στο ΑΧΕΠΑ. Δεν έτρεχα, δεν ήπια ούτε έκανα κόντρες εκείνο το βράδυ» υποστήριξε μεταξύ άλλων η 45χρονη βγαίνοντας από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Οι περιοριστικοί όροι αφορούν, εμφάνιση στο ΑΤ της περιοχής που διαμένει, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και καταβολή εγγύησης ύψους 50.000€.

Υπενθυμίζεται ότι η κατηγορούμενη βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί μετά την τριήμερη προθεσμία που ζήτησε και έλαβε προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή της.