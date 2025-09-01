«Έπαθα αμνησία, δεν εγκατέλειψα κανέναν», υποστηρίζει η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche

Μάρτυρες αναφέρουν πως η Porsche έκανε κόντρες με άλλο όχημα, ενώ έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα
Και τρίτο αυτοκίνητο πίσω από την μαύρη Porsche που ευθύνεται για το σοβαρό τροχαίο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μίας 26χρονης και του 28χρονου φίλου της.
Σύμφωνα με μαρτυρία, την οποία εξασφάλισε η εκπομπή Power Talk, υπήρχε και τρίτο αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στο τροχαίο.
Αναλυτικότερα, ένα ζευγάρι οδηγών – ένας άνδρας και μία γυναίκα – που επέβαιναν σε ένα όχημα ακριβώς πίσω από τη μαύρη Porsche, αναφέρει ότι το όχημα της 45χρονης τους προσπέρασε, καθώς κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα.
Μάλιστα, όπως ανέφερε το ζευγάρι, η Porsche βρισκόταν δίπλα σε ένα άλλο ΙΧ, το οποίο οδηγούσε γυναίκα και σύμφωνα με τους ίδιους «έμοιαζε σαν να έκαναν κόντρες».
Αυτό το όχημα περιγράφηκε από το ζευγάρι ως το τρίτο όχημα που εμπλέκεται στο τροχαίο, το οποίο φέρεται να οδηγούσε φίλη της 45χρονης. Στη μαρτυρία αναφέρεται επίσης ότι, καθώς η Porsche είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, εμβόλισε το όχημα που οδηγούσε η 26χρονη, το οποίο από τη σύγκρουση μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.
«Μετά το τροχαίο η οδηγός της Porsche επιβιβάστηκε στο τρίτο αυτοκίνητο», φέρεται να είπε ζευγάρι στις Αρχές – όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή.
Ο άνδρας και η γυναίκα – που εκείνη την ώρα πήγαιναν στο αεροδρόμιο – φέρεται να ήταν εκείνοι που έσπευσαν στο όχημα της 26χρονης και προσπάθησαν να βοηθήσουν την κοπέλα και τον 28χρονο.
«Δεν είχα καταναλώσει τίποτα, δεν εγκατέλειψα κανέναν, ήμουν στο ΑΧΕΠΑ»
Στην ίδια εκπομπή μίλησε η 45χρονη, επιχειρηματίας και ιδιοκτήτρια της Porsche, η οποία εμμένει στους ισχυρισμούς της ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, υποστηρίζοντας ότι μία φίλη της τη μετέφερε στο νοσοκομείο και αργότερα ειδοποίησε την Τροχαία, χωρίς όμως να αντιληφθεί ότι είχε συγκρουστεί με άλλο όχημα.
«Δεν έχω να δηλώσω τίποτα, είμαι σοκαρισμένη. Βασικά έπαθα αμνησία. Δεν εγκατέλειψα κανέναν. Ήμουν στο ΑΧΕΠΑ, στο οποίο δέχθηκα πρώτες βοήθειες, υπάρχουν χαρτιά. Ήμουν αιμόφυρτη. Το είδε τώρα και η κυρία Εισαγγελέας ότι έχω μώλωπες, χτυπήματα παντού κλπ, είμαι πολύ συντετριμμένη με όλο αυτό το γεγονός», είπε η 45χρονη.
«Δεν είχα πιεί καθόλου αλκοόλ. Το θεωρώ όλο αυτό πολύ άδικο, αυτό έχω να δηλώσω», είπε.
Ερωτηθείσα γιατί έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, η 45χρονη επιχειρηματίας αποκρίθηκε τα εξής: «Ήταν πρωινές ώρες και έσκυψα να κλείσω τον κλιματισμό από το αυτοκίνητο. Και σε ένα δευτερόλεπτο… έγινε. Έφυγα από την προσοχή του δρόμου και έφυγα εκτός δρόμου».
«(Οι εξετάσεις) είναι μηδενικές. Δεν είχα καταναλώσει (αλκοόλ). Έχουν βγει οι αιματολογικές. Είμαι σοκαρισμένη ειλικιρνά… έχω δύο παιδάκια ανήλικα», πρόσθεσε.
Όταν ρωτήθηκε για το εάν είχε καταναλώσει κάποιο χάπι, η 45χρονη επέμεινε πως «δεν είχα καταναλώσει τίποτα. Μου παρείχαν κάποιο φάρμακο στο ΑΧΕΠΑ ενώ πήγα αιμόφυρτη».
