Θέρμη: Τι ισχυρίζεται η οδηγός της Porsche - «Δεν θυμάμαι τίποτα, παρά μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου»

Μία κίνησή της να ανοίξει το αιρκοντίσιον του αυτοκινήτου της είναι το τελευταίο πράγμα που θυμάται η 45χρονη οδηγός της Porsche, που προκάλεσε τροχαίο ατύχημα στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της.

Η γυναίκα, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται, δεν θυμάται τίποτα από εκείνη την ώρα ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης της οδηγού του πολυτελούς οχήματος, έκαναν λόγο για μερική απώλεια μνήμης και για τον λόγο αυτό, δεν μπόρεσε να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές, μετά το τροχαίο .

Η 45χρονη σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίζεται ότι:

«Πήγαινα με το αυτοκίνητό μου στο σπίτι και έσκυψα να ανοίξω τον κλιματισμό. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα, παρά μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου και τον πόνο όταν έφτασα στο νοσοκομείο. Εκεί έμαθα ότι με είχε πάει η φίλη μου και τότε μου είπαν ότι συγκρούστηκα με άλλο αυτοκίνητο».

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης άσκησε ποινική δίωξη στην 45χρονη οδηγό της Porsche για το τροχαίο με τους δύο τραυματίες στη Θέρμη τα ξημερώματα της Παρασκευής (29.8.25).

Η 45χρονη οδηγός της Porsche διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη, σωματική βλάβη από αμέλεια, κατά συρροή, εγκατάλειψη από υπαίτιο τροχαίου από οδηγό που είχε ως αποτέλεσμα σωματική βλάβη ατόμων.

Η οδηγός της Porsche, μετά το τροχαίο στη Θέρμη, έφυγε από το σημείο της σύγκρουσης πριν φτάσει η αστυνομία αλλά τελικά συνελήφθη περίπου 7 ώρες αργότερα. Η ίδια αρνείται ότι εγκατέλειψε τα θύματα και δήλωσε πως βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Σημειώνεται ότι από το όχημα που χτύπησε η Porsche απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένα δύο νεαρά άτομα, μία 26χρονη που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με τραύμα στους πνεύμονες και ένας 28χρονος, σε ελαφρύτερη κατάσταση, με κατάγματα σε σπονδύλους.

Η 45χρονη αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.