Πύργος: Πήγαν στην υπεραγορά με τα παλιά τους παπούτσια... έφυγαν με καινούρια

Ένα… απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ στον Πύργο.

Ρομα μπήκαν στην υπεραγορά και με… χειρουργική ψυχραιμία έστησαν το κόλπο τους.

Έβγαλαν τα… παλιά τους παπούτσια, φόρεσαν καινούρια -που πουλούσε το κατάστημα- από τα ράφια και στη θέση τους άφησαν τα χρησιμοποιημένα!

Σαν να μην τρέχει τίποτα, έφυγαν από το σούπερ μάρκετ με το νέο τους… «απόκτημα» στα πόδια, μπροστά στα μάτια ανυποψίαστων πελατών και εργαζομένων.

Το προσωπικό αντιλήφθηκε το θράσος τους αργότερα, όταν βρήκε τα εγκαταλελειμμένα παπούτσια στη θέση του εμπορεύματος.

πηγη patrisnews