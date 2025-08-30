Πύργος: Πήγαν στην υπεραγορά με τα παλιά τους παπούτσια... έφυγαν με καινούρια

Το κόλπο που σκέφτηκαν για να πάρουν καινούργια παπούτσια
Ένα… απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ στον Πύργο.
Ρομα μπήκαν στην υπεραγορά και με… χειρουργική ψυχραιμία έστησαν το κόλπο τους.
Έβγαλαν τα… παλιά τους παπούτσια, φόρεσαν καινούρια -που πουλούσε το κατάστημα- από τα ράφια και στη θέση τους άφησαν τα χρησιμοποιημένα!
Σαν να μην τρέχει τίποτα, έφυγαν από το σούπερ μάρκετ με το νέο τους… «απόκτημα» στα πόδια, μπροστά στα μάτια ανυποψίαστων πελατών και εργαζομένων.
Το προσωπικό αντιλήφθηκε το θράσος τους αργότερα, όταν βρήκε τα εγκαταλελειμμένα παπούτσια στη θέση του εμπορεύματος.
πηγη patrisnews
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr