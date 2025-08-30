Ουκρανία: Η στιγμή της δολοφονίας του πρώην προέδρου της Βουλής, Αντρίι Παρούμπι

Τη θλίψη του για την «φρικτή δολοφονία», στην Ουκρανία του πρώην προέδρου της βουλής Αντρίι Παρούμπι, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και υποσχέθηκε ότι «όλες οι δυνάμεις και τα μέσα που χρειάζονται» θα κινητοποιηθούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Ο Αντρίι Παρούμπι, κεντρικό πρόσωπο της φιλοευρωπαϊκής επανάστασης της (πλατείας) Μεϊντάν το 2014, δολοφονήθηκε την Παρασκευή στο Λβιβ , στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές, προσθέτοντας πως έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Οι συνθήκες του θανάτου του και οι λόγοι για τους οποίους στοχοθετήθηκε είναι προς το παρόν άγνωστοι.

«Ένας άνδρας, που δεν έχει ταυτοποιηθεί, πυροβόλησε πολλές φορές εναντίον του πολιτικού, σκοτώνοντας τον Αντρίι Παρούμπι» στο Λβιβ, μεγάλη πόλη της δυτικής Ουκρανίας, ανέφερε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα. Ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή και μια «ειδική επιχείρηση» ξεκίνησε για τον εντοπισμό του, συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Μια έρευνα για «ανθρωποκτονία» επίσης ξεκίνησε, ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα, που δεσμεύτηκε να εξακριβώσει την ταυτότητα του ενόπλου και τις συνθήκες του εγκλήματος.

Ο βουλευτής Αντρίι Παρούμπι, ηλικίας 54 ετών, διετέλεσε πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου το διάστημα 2016-2019. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πυροβολήθηκε πολλές φορές από έναν ένοπλο που ήταν ντυμένος ως ταχυμεταφορέας και επέβαινε σε ηλεκτρονικό ποδήλατο, όπως μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό μέσο Suspilné επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.