Αυτό είναι το ανδρόγυνο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στο Αλιβέρι- Αφήνουν πίσω τους τρία παιδιά

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η Εύβοια μετά τη διπλή τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Αλιβέρι, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε μετωπικά με τζιπ στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Λέπουρων.

Από τη σφοδρή σύγκρουση σκοτώθηκε ακαριαία ο 45χρονος Γιάννης Καράπας, γνωστός δικαστικός επιμελητής και πατέρας τριών παιδιών, ενώ η σύζυγός του, 41χρονη Ευαγγελία Κρόκου, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και τη μεγάλη ανταπόκριση πολιτών στην έκκληση για αίμα, η γυναίκα υπέκυψε τελικά στα ξημερώματα του Σαββάτου, στις 3:00.

Το ζευγάρι αφήνει πίσω του τρία ανήλικα παιδιά, με τη θλιβερή είδηση να σκορπίζει συγκίνηση και οδύνη στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η μοτοσικλέτα που επέβαινε το ζευγάρι επιχείρησε προσπέραση και συγκρούστηκε μετωπικά με το Ι.Χ. τζιπ που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που προκλήθηκε πυρκαγιά, καταστρέφοντας ολοσχερώς τα δύο οχήματα. Το δίκυκλο εκτινάχθηκε αρκετά μέτρα μακριά, μέσα σε χωράφι, ενώ ο οδηγός του σκοτώθηκε επί τόπου.