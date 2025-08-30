Πάτρα-Θανατηφόρο στην Ακτή Δυμαίων: «Αν δεν κατηγορηθεί ο οδηγός, θα πάρω τον νόμο στα χέρια μου» λέει ο πατέρας της 8χρονης

«Για την αυτοθυσία της ηλικιωμένης γειτόνισσας για να σώσει το παιδί μου , αν αυτός δεν κατηγορηθεί για κακούργημα για φόνο, τον νόμο θα τον πάρω στα χέρια μου εγώ» λέει ο πατέρας της 8χρονης.
Σοκ έχει προκαλέσει στην Πάτρα το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Ακτή Δυμαίων, όταν μοτοσυκλέτα παρέσυρε μια 86χρονη γυναίκα και την 8χρονη που τη συνόδευε.
Η ηλικιωμένη έχασε ακαριαία τη ζωή της, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένο στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων.
Ο πατέρας της 8χρονης, Γιώργος Κωστούρος, περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου και της άτυχης γιαγιάς που θυσίασε την ζωή της για να σώσει την 7χρονη κόρη μου. Το συμβάν έγινε 10 η ώρα το βράδυ στο νότιο πάρκο στο ύψος της Μαξίμου.
Ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη γιαγιά και το παιδί μου. Η γιαγιά βρήκε ακαριαίο θάνατο επιτόπου, ενώ το παιδί μου έχει κάποια σπασίματα».
«Αν δεν κατηγορηθεί για φόνο o οδηγός της μηχανής, θα πάρω τον νόμο στα χέρια μου»
«Ήρθε η γειτόνισσα η οποία είναι πολλά χρόνια γειτόνισσα μας η οποία ξέρει τα παιδιά μου, εγώ είμαι 44 χρονών έχω τρία ανήλικα παιδιά, είμαι οδηγός βαρέου οχήματος νταλίκας και ήρθε η γιαγιά η οποία είχε πει στην μικρή θα έρθω το απόγευμα να σε πάω βόλτα, χτύπησε η μακαρίτισσα την πόρτα μου και της λέω “γιαγιά Τιτίκα η μικρή δεν είναι εδώ έχει πάει με την μαμά της να ψωνίσει”», λέει ο πατέρας του κοριτσιού.
«Έρχεται την παίρνει μετά από λίγο όλο χαρά το παιδί μου φεύγουν όλο χαρά το παιδί μου να πάμε στο νότιο πάρκο, μιλάμε για μια απόσταση από το σπίτι μου 500 μέτρα όπου στην μέση υπάρχει παραλιακή ζώνη, οδός ταχείας κυκλοφορίας ας το πούμε, από εκεί γίνεται είσοδος και έξοδος στην Πάτρα», προσθέτει.
«Γυρνώντας από το νότιο πάρκο και λίγο πριν να ανέβει η γιαγιά με το παιδί μου πάνω στο διάζωμα για να περάσουν στο άλλο ρεύμα απέναντι ο ασυνείδητος οδηγός πέρασε με κόκκινο το φανάρι από την Ιερόθεου επί της ακτής Δυμαίων με ιλιγγιώδη ταχύτητα, η γιαγιά βλέπει την μηχανή ότι πάει να πέσει πάνω στο παιδί, πετάει το παιδί στο πεζοδρόμιο χτυπάει την γιαγιά την σακατεύει. Ακαριαίος θάνατος επιτόπου και σπάει χέρια πόδια και στο παιδί μου και αυχένα», τονίζει.
«Το θέαμα που αντίκρισα στο νεκροτομείο ήταν απερίγραπτο»
«Με παίρνουν τηλέφωνο από το ΕΚΑΒ και μου λένε τι είχε συμβεί. Πάω να δω το παιδί μου και έπειτα πήγα να δω την γιαγιά στο νοσοκομείο. Η γιαγιά που είπαν πως πέθανε. Το θέαμα που αντίκρισα εγώ στο νεκροτομείο ήταν απερίγραπτο δεν έχω ξανά δει κάτι τέτοιο», αναφέρει.
«Σήμερα το πρωί με κάλεσε η τροχαία να δώσω κατάθεση, εγώ χθες το βράδυ 4:30 ήμουν στο σημείο που έγινε το περιστατικό στο σημείο υπάρχει 150 μέτρα φρενάρισμα και διάσπαρτα τα κομμάτια της μηχανής. Σήμερα θα περάσει από ανακριτή και εισαγγελέα, εγώ είμαι 45 χρονών έχω τρία παιδιά, η αυτοθυσία που έκανε αυτή η γυναίκα για να σώσει το παιδί μου και αν έχω και λίγο φιλότιμο επάνω μου και φοράω παντελόνια, αν αυτός δεν κατηγορηθεί για κακούργημα για φόνο, τον νόμο θα τον πάρω στα χέρια μου εγώ. Και θα το κάνω για την αυτοθυσία που έκανε αυτή η γυναίκα για το παιδί μου. Εγώ θα τον σκοτώσω με τα ίδια μου τα χέρια και ας έρθουν να με δικάσουν», καταλήγει ο πατέρας της 8χρονης.
*με στοιχεία απο newsit
Θεσσαλονίκη: Για κακούργημα διώκεται η 45χρονη με την Porsche- Πήρε προθεσμία έως την Τρίτη- Υπό κράτηση, επικαλέστηκε ηρεμιστικό και όχι αλκοόλ
Μονή Σινά: Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός διέγραψε μοναχούς μετά από στάση- Στήριξη από το Πατριαρχείο
Αλιβέρι Ευβοίας: Ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, αφήνοντας πίσω τρία παιδιά
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr