Πάτρα-Θανατηφόρο στην Ακτή Δυμαίων: «Αν δεν κατηγορηθεί ο οδηγός, θα πάρω τον νόμο στα χέρια μου» λέει ο πατέρας της 8χρονης

«Για την αυτοθυσία της ηλικιωμένης γειτόνισσας για να σώσει το παιδί μου , αν αυτός δεν κατηγορηθεί για κακούργημα για φόνο, τον νόμο θα τον πάρω στα χέρια μου εγώ» λέει ο πατέρας της 8χρονης.

«Αν δεν κατηγορηθεί για φόνο o οδηγός της μηχανής, θα πάρω τον νόμο στα χέρια μου» «Ήρθε η γειτόνισσα η οποία είναι πολλά χρόνια γειτόνισσα μας η οποία ξέρει τα παιδιά μου, εγώ είμαι 44 χρονών έχω τρία ανήλικα παιδιά, είμαι οδηγός βαρέου οχήματος νταλίκας και ήρθε η γιαγιά η οποία είχε πει στην μικρή θα έρθω το απόγευμα να σε πάω βόλτα, χτύπησε η μακαρίτισσα την πόρτα μου και της λέω “γιαγιά Τιτίκα η μικρή δεν είναι εδώ έχει πάει με την μαμά της να ψωνίσει”», λέει ο πατέρας του κοριτσιού. «Έρχεται την παίρνει μετά από λίγο όλο χαρά το παιδί μου φεύγουν όλο χαρά το παιδί μου να πάμε στο νότιο πάρκο, μιλάμε για μια απόσταση από το σπίτι μου 500 μέτρα όπου στην μέση υπάρχει παραλιακή ζώνη, οδός ταχείας κυκλοφορίας ας το πούμε, από εκεί γίνεται είσοδος και έξοδος στην Πάτρα», προσθέτει.