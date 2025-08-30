Μονή Σινά: Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός διέγραψε μοναχούς μετά από στάση

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από το περιβάλλον του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού, διεγράφησαν οι «στασιαστές» μοναχοί από το μοναχολόγιο της Ιεράς Μονής Σινά . Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ο μοναχός Νήφων, που είχε πρωταγωνιστήσει στις πρόσφατες εσωτερικές εντάσεις.

Παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Με σαφή τοποθέτηση, το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέφρασε τη στήριξή του στον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, υπογραμμίζοντας πως τον αναγνωρίζει ως τον κανονικό και νόμιμο ηγούμενο της ιστορικής Μονής Σινά.

Η σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε στις 29 Αυγούστου, μετά την πρώτη ημέρα της τακτικής συνεδρίασης της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Στο κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα σημειώνεται ρητά ότι το Πατριαρχείο «εξακολουθεί να αναγνωρίζει το από αιώνων καθεστώς της Ιεράς Μονής Σινά», στέλνοντας μήνυμα ενότητας και σταθερότητας.

Αποφάσεις και για Κρήτη, Κύπρο και Αυστραλία

Πέραν του ζητήματος της Μονής Σινά, η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου έλαβε και άλλες σημαντικές αποφάσεις:

-Για την Εκκλησία της Κύπρου, αποφασίστηκε η πρόσκληση του πρώην Μητροπολίτη Πάφου κ. Τυχικού να παρουσιαστεί ενώπιον της Συνόδου τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο εκκλησιαστικής διαδικασίας.

-Για την Εκκλησία της Κρήτης, εγκρίθηκε η έναρξη διαδικασίας αναθεώρησης του Καταστατικού Χάρτη, προκειμένου να προσαρμοστεί στις σύγχρονες ανάγκες.

-Στην Αυστραλία, εκλέχθηκαν νέοι βοηθοί επίσκοποι: Χωρεπίσκοπος Καμπέρας ο αρχιδιάκονος Αθηναγόρας Καρακωσταντάκης και Επίσκοπος Κερασούντος ο αρχιμανδρίτης Χριστοφόρος Κρικέλης, με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας.

Η παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου θεωρείται καθοριστική για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Μονή Σινά, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνει τον ρόλο του Φαναρίου ως εγγυητή της ενότητας και της κανονικότητας στην Ορθόδοξη Εκκλησία.