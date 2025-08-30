Μυστηριώδες αντικείμενο στην Ανταρκτική: Οι συντεταγμένες που τροφοδοτούν θεωρίες για εξωγήινο διαστημόπλοιο

Οι άνθρωποι είναι πεπεισμένοι ότι ένα εξωγήινο σκάφος που έχει συντριβεί είναι ορατό στο διαδίκτυο, αρκεί να πληκτρολογήσει κανείς συγκεκριμένες συντεταγμένες. Η ανησυχία στα social media είναι εμφανής και το πιο ανατριχιαστικό είναι πως το αντικείμενο εντοπίστηκε στην Ανταρκτική.

Το Google Maps έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο θεωριών συνωμοσίας, με χρήστες να ισχυρίζονται ότι βλέπουν στοιχεία εξωγήινης ζωής χάρη σε δορυφορικές λήψεις. Και, για να είμαστε δίκαιοι, πώς θα μπορούσε ένα UFO μήκους 300 μέτρων να περάσει απαρατήρητο οπουδήποτε στη Γη;

UFO στην Ανταρκτική ορατό μέσω Google Maps;

Τώρα, μια στρογγυλή δομή εντοπίστηκε κάτω από έναν γκρεμό περίπου 90 μίλια από τις ακτές της Ανταρκτικής, κάτι που αρκεί για να ενθουσιάσει τους λάτρεις των θεωριών. Είτε πρόκειται για κάτι τεχνητό είτε για κάτι απόκοσμο, ένας Αμερικανός ουφολόγος υποστήριξε ότι το αντικείμενο μοιάζει «σφηνωμένο κάτω από βράχο».

Η θεωρία που κυκλοφόρησε, είναι ότι μπορεί να είναι σκόπιμα κρυμμένο. Ο Scott C. Waring, διαχειριστής του ιστότοπου UFO Sightings Daily, δήλωσε στο YouTube:

«Το UFO είναι ακόμα εκεί! Είναι πολύ δύσκολο να ανακτηθεί ή μήπως εξακολουθεί να χρησιμοποιείται;»