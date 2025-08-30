Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα η 45χρονη οδηγός της Porsche- Δηλώνει πως δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου

Υπενθυμίζεται ότι το πολυτελές αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλλο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντες και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Πρόκειται για μια γυναίκα 26 ετών, η οποία ήταν οδηγός του οχήματος, και για έναν 28χρονο συνοδηγό, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Η γυναίκα, η οποία μετά το τροχαίο αποχώρησε από το σημείο της σύγκρουσης πριν φτάσουν οι Αρχές και τελικά συνελήφθη περίπου έξι ώρες αργότερα, κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων σχετικά με την ποσότητα αλκοόλ που είχε καταναλώσει πριν πιάσει το τιμόνι του αυτοκινήτου.

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 45χρονη οδηγός της μαύρης Porsche που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες, τα ξημερώματα της Παρασκευής, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, κοντά σε γνωστό εμπορικό κέντρο της Θέρμης.

Μετά τη σφοδρή σύγκρουση, τα δύο αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν εκτός οδοστρώματος, με την 45χρονη να εγκαταλείπει το δικό της και να απομακρύνεται από το σημείο. Από τον αριθμό κυκλοφορίας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία της και ξεκίνησαν αναζητήσεις που οδήγησαν λίγες ώρες αργότερα στον εντοπισμό της.

Λίγες ώρες πριν η 45χρονη προκαλέσει το τροχαίο ατύχημα, είχε ανεβάσει στα κοινωνικά της δίκτυα φωτογραφίες, στις οποίες φαινόταν να διασκεδάζει σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε αυτές τις εικόνες που ανάρτησε η ίδια, εμφανίζεται με τον διάσημο κομμωτή Τρύφωνα Σαμαρά και με άλλα γνωστά πρόσωπα της πόλης.

Η ίδια, μέσω των συνηγόρων υπεράσπισής της, αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος και υποστηρίζει ότι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο, καθώς ήταν σε σοκ και έφερε τραύματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισής της, Μιχάλη Σανίδα και Κωνσταντίνο Οικονόμου, η κατηγορούμενη ισχυρίζεται ότι αμέσως μετά το τροχαίο βγήκε από το όχημα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από φιλικό της πρόσωπο που ακολουθούσε με άλλο αυτοκίνητο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στις 6.15 π.μ. έγινε κλήση στην Τροχαία, διάρκειας τριών λεπτών, στην οποία ενημέρωσαν για το περιστατικό.

Η ίδια ισχυρίζεται πως βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και δεν θυμάται τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ αρνείται ότι κινούνταν με ταχύτητα άνω του επιτρεπόμενου ορίου.

«Τη στιγμή που χτύπησε, σταμάτησε προπορευόμενο όχημα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Αν είναι δυνατόν να μιλάμε για εγκατάλειψη, όταν εκείνη την ίδια ώρα ήταν στο νοσοκομείο», τόνισε ο κ. Σανίδας, προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι που ήταν μαζί της είχαν επικοινωνήσει με την αστυνομία.

Για την κατανάλωση αλκοόλ, ο συνήγορος ανέφερε ότι αναμένουν τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων. «Σε εμένα είπε ότι “βγήκα”. Ένας άνθρωπος που έχει φέρει τρεις τούμπες με το αυτοκίνητο, είναι αιμόφυρτος στο νοσοκομείο, έχει γίνει τηλέφωνο στην αστυνομία, είναι δυνατόν να τον βγάζουμε στα μανταλάκια και να μη λέμε δόξα τω Θεώ που έζησε; Υπάρχει διάγνωση από το νοσοκομείο που αναφέρει προσωρινή αμνησία», σημείωσε.

Ο κ. Σανίδας συμπλήρωσε ότι η εντολέας του είναι έμπορος αυτοκινήτων, γι’ αυτό οδηγούσε το συγκεκριμένο πολυτελές όχημα, ενώ τη χαρακτήρισε «οικογενειάρχισσα, άνθρωπο της εκκλησίας και μητέρα δύο παιδιών».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια παραδέχθηκε προανακριτικά ότι εκείνη οδηγούσε τη μαύρη Porsche, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων που θα δείξουν με ακρίβεια πόσο αλκοόλ είχε καταναλώσει.