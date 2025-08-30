Καιρός: Καταιγίδες και χαλάζι το Σαββατοκύριακο- Με θερμοκρασίες έως 40°C ξεκινά ο Σεπτέμβρης

Η πρόγνωση του καιρού

Ασταθής θα είναι ο καιρός το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, αφού θα σημειωθούν σε πολλές περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία ωστόσο αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως από την Κυριακή, η οποία θα επιμείνει και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν από σήμερα Σάββατο (20.08.2025) κυρίως στα βορειοδυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι αναμένονται να πνέουν νότιοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ, ενώ μικρή περαιτέρω άνοδο θα έχει η θερμοκρασία. Επίσης αναμένονται και ελαφρώς αυξημένες συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης. Στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας πρόκειται να πέσουν οι τελευταίες καταιγίδες του φετινού καλοκαιριού, κυρίως σε Μακεδονία, Θράκη, Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Πελοπόννησο, ωστόσο λίγες βροχές αναμένονται ακόμη και σε Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Σύμφωνα με το meteo, στο νομό Αττικής και στην Αθήνα αναμένονται λίγες νεφώσεις κυρίως από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32-33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις οι οποίες τις απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι αρκετά πιθανό να βρέξει το βράδυ.. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32-33 βαθμούς. «Λίγες μπόρες» Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του κάνει λόγο για λίγες μπόρες στα δυτικά και βόρεια, εξασθενημένους ανέμους και άνοδο της θερμοκρασίας στις αρχές του μήνα. «Εξασθενημένο το πεδίο των ανέμων τις επόμενες ημέρες με εντάσεις που σε καμία περιοχή δεν προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Λίγες μπόρες το Σαββατοκύριακο στα δυτικά και βόρεια και σχεδόν αίθριος καιρός στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο στις αρχές του μήνα και θα κυμαίνεται κατά 4 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά . Φυσικά δεν μιλάμε για ιδιαίτερες ζέστες, όπως άλλωστε είχαμε αναφέρει πριν λίγες μέρες».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Εξασθενημένο το πεδίο των ανέμων τις επόμενες ημέρες με εντάσεις που σε καμία περιοχή δεν προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Λίγες μπόρες το Σαββατοκύριακο στα δυτικά και βόρεια και σχεδόν αίθριος καιρός στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο στις… <a href="https://t.co/N03GR220iY">pic.twitter.com/N03GR220iY</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/1961314320735674615?ref_src=twsrc%5Etfw">August 29, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Μίνι κακοκαιρία με μεγάλη συχνότητα κεραυνών» Τέλος σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, επικίνδυνο θα είναι το Σαββατοκύριακο, καθώς θα σημειωθούν επικίνδυνες καταιγίδες. Όμως η μίνι κακοκαιρία θα χτυπήσει τη βορειοδυτική Ελλάδα, στις υπόλοιπες περιοχές ο υδράργυρος θα ανέβει και θα πιάσει ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη, «βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα του Σαββάτου αρχικά στα βορειοδυτικά και μέσα στην Κυριακή σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας. Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα αυτά και με έμφαση τα δυτικά – βόρεια – βορειοδυτικά τμήματα θα είναι τοπικά ισχυρά και επικίνδυνα, ενώ πολύ πιθανό να συνοδεύονται από χαλάζι και μεγάλη συχνότητα κεραυνών». «Προσοχή στους κεραυνούς στη βόρεια Ελλάδα το Σαββατοκύριακο, από τη Λαμία και πιο βόρεια, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα», τονίζει. «Χαλάζι το Σάββατο, 40αρια την Τρίτη» Από την Δευτέρα, ο υδράργυρος πρόκειται να ανέβει ξανά πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, την Τρίτη και την Τετάρτη δεν αποκλείεται η ζέστη να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. «Εξασθενούν από σήμερα τα μελτέμια με αποτέλεσμα μέσα στο Σαββατοκύριακο να ανέβει η θερμοκρασία. Ιδιαίτερα το Σάββατο ο υδράργυρος θα κυμανθεί κοντά στους 37 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία και την κεντρική Μακεδονία. Θα βοηθήσει και ο άνεμος (λίβας)», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας. «Μεγάλη προσοχή χρειάζονται το Σάββατο οι καταιγίδες τις απογευματινές-βραδινές ώρες σε βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο αφού ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλάζι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Επίσης φαίνεται να επιβεβαιώνεται η ζέστη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Την Τρίτη και την Τετάρτη 2-3/9/25 θα κινηθούμε σε επίπεδα κοντά στους 40 σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα», συμπληρώνει. «Να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει απόκλιση στα κύρια προγνωστικά εργαλεία για το πως θα κινηθεί τελικά η θερμή αέρια μάζα πάνω από την περιοχή μας. Πρέπει να περιμένουμε λίγο για να μπορεί να εκτιμηθεί η διάρκεια και η ένταση της ζέστης», καταλήγει.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgiorgos.tsatrafyllias%2Fposts%2Fpfbid0gh7jAiDqZsv3aEEmt9DnntweiwzZYE7K49FVUDvcHVcYpHN2KzgksTjXDLBQuhiKl&show_text=true&width=500" width="500" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

«Μίνι κακοκαιρία με μεγάλη συχνότητα κεραυνών» Τέλος σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, επικίνδυνο θα είναι το Σαββατοκύριακο, καθώς θα σημειωθούν επικίνδυνες καταιγίδες. Όμως η μίνι κακοκαιρία θα χτυπήσει τη βορειοδυτική Ελλάδα, στις υπόλοιπες περιοχές ο υδράργυρος θα ανέβει και θα πιάσει ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη, «βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα του Σαββάτου αρχικά στα βορειοδυτικά και μέσα στην Κυριακή σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας. Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα αυτά και με έμφαση τα δυτικά – βόρεια – βορειοδυτικά τμήματα θα είναι τοπικά ισχυρά και επικίνδυνα, ενώ πολύ πιθανό να συνοδεύονται από χαλάζι και μεγάλη συχνότητα κεραυνών». «Προσοχή στους κεραυνούς στη βόρεια Ελλάδα το Σαββατοκύριακο, από τη Λαμία και πιο βόρεια, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα», τονίζει. «Χαλάζι το Σάββατο, 40αρια την Τρίτη» Από την Δευτέρα, ο υδράργυρος πρόκειται να ανέβει ξανά πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, την Τρίτη και την Τετάρτη δεν αποκλείεται η ζέστη να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. «Εξασθενούν από σήμερα τα μελτέμια με αποτέλεσμα μέσα στο Σαββατοκύριακο να ανέβει η θερμοκρασία. Ιδιαίτερα το Σάββατο ο υδράργυρος θα κυμανθεί κοντά στους 37 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία και την κεντρική Μακεδονία. Θα βοηθήσει και ο άνεμος (λίβας)», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας. «Μεγάλη προσοχή χρειάζονται το Σάββατο οι καταιγίδες τις απογευματινές-βραδινές ώρες σε βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο αφού ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλάζι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Επίσης φαίνεται να επιβεβαιώνεται η ζέστη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Την Τρίτη και την Τετάρτη 2-3/9/25 θα κινηθούμε σε επίπεδα κοντά στους 40 σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα», συμπληρώνει. «Να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει απόκλιση στα κύρια προγνωστικά εργαλεία για το πως θα κινηθεί τελικά η θερμή αέρια μάζα πάνω από την περιοχή μας. Πρέπει να περιμένουμε λίγο για να μπορεί να εκτιμηθεί η διάρκεια και η ένταση της ζέστης», καταλήγει.