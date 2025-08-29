Σάλος στην Ιταλία: Πορνογραφική ιστοσελίδα δημοσίευσε φωτογραφίες της Τζόρτζια Μελόνι

Εξοργισμένη και αηδιασμένη εμφανίστηκε η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι μετά τη δημοσιοποίηση χωρίς άδεια φωτογραφιών γυναικών, μεταξύ των οποίων και της ίδιας, σε πορνογραφική ιστοσελίδα.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης έχει προκαλέσει κύμα αγανάκτησης στη χώρα για το φαινόμενο του διαδικτυακού μισογυνισμού και της κακοποίησης.

“Είμαι αηδιασμένη με ό,τι συνέβη και θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μου σε όλες τις γυναίκες που προσβλήθηκαν, εξευτελίστηκαν και παραβιάστηκε η ιδιωτικότητά τους από τους διαχειριστές αυτού του φόρουμ και τους ‘χρήστες’ του“, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, σύμφωνα με την Corriere della Sera.

“Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπεις ότι το 2025 εξακολουθούν να υπάρχουν εκείνοι που θεωρούν φυσιολογικό και θεμιτό να ποδοπατούν την αξιοπρέπεια μιας γυναίκας και να την καθιστούν αντικείμενο σεξιστικών και χυδαίων προσβολών, κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία ή ένα πληκτρολόγιο“, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι.

Η 48χρονη Μελόνι, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2022 ως η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιταλίας, χαιρέτισε τις εκκλήσεις οργανώσεων γυναικείων δικαιωμάτων και βουλευτών. Η υπουργός Ισότητας, Ευτζένια Ροτσέλα δήλωσε ότι η κυβέρνηση εργάζεται για την ενίσχυση της προστασίας στο διαδίκτυο και για πολιτιστικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την καταπολέμηση του μισογυνισμού και του σεξισμού.

Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας phica.eu – το όνομα της οποίας παραπέμπει σε χυδαίο ιταλικό slang για τα γυναικεία γεννητικά όργανα – την κατέβασαν την Πέμπτη, έπειτα από το κύμα κατακραυγής και τις πρώτες νομικές ενέργειες που προκάλεσε η λειτουργία της.

Η ιστοσελίδα λειτουργούσε από το 2005 και είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 200.000 εγγεγραμμένα μέλη, ωστόσο βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής πολιτικής και δημοσιογραφικής κριτικής αυτή την εβδομάδα, μετά και από άλλη πολύκροτη υπόθεση διαδικτυακού μισογυνισμού.

Φιλοξενούσε χιλιάδες επεξεργασμένες εικόνες και βίντεο γυναικών της δημόσιας σφαίρας, συνοδευόμενα από άσεμνα και χυδαία σχόλια. Στις σελίδες του υπήρχαν επίσης φωτογραφίες απλών γυναικών, ταξινομημένες με γεωγραφικά κριτήρια.

Οι διαχειριστές του ανακοίνωσαν ότι προχωρούν στο κλείσιμο “με μεγάλη λύπη“, επικαλούμενοι “τοξικές συμπεριφορές” που “έπληξαν το αρχικό πνεύμα” του φόρουμ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Facebook είχε κατεβάσει το γκρουπ με την ονομασία “Mia Moglie (Η γυναίκα μου)”, στην οποία χρήστες αντάλλασσαν προσωπικές φωτογραφίες γυναικών χωρίς τη συγκατάθεσή τους, έπειτα από κύμα δημόσιας κατακραυγής που ξεκίνησε η συγγραφέας και ακτιβίστρια Καρολίνα Καπρία.

Η ομάδα στο Facebook μετρούσε περισσότερα από 32.000 μέλη. Στην ανακοίνωση για το κλείσιμό της, εκπρόσωπος της Meta τόνισε ότι παραβίαζε την πολιτική της πλατφόρμας κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ενηλίκων.

Πέρα από τη Μελόνι, στη λίστα των θυμάτων περιλαμβάνονταν η αρχηγός της αντιπολίτευσης Έλι Σλάιν, η influencer Κιάρα Φεράνι και η ευρωβουλευτής Αλεσάντρα Μορέτι, η οποία κατέθεσε μήνυση, τονίζοντας ότι τέτοιες ιστοσελίδες “υποκινούν τον βιασμό και τη βία”.