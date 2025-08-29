Back to Top
Τραγωδία στη Λάρισα: Εργαζόμενος του ΟΣΕ που χειριζόταν τις μπάρες υπέστη ανακοπή και πέθανε

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 63χρονος δεν τα κατάφερε

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε, το μεσημέρι της Παρασκευής 29/8, στη Λάρισα, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Εργαζόμενος που χειριζόταν τις μπάρες του σιδηροδρόμου στο φυλάκιο που βρίσκεται επί της οδού Βόλου, έπαθε ανακοπή καρδιάς και πέθανε.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, περαστικοί αντιλήφθηκαν το περιστατικό και ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να φτάνουν γρήγορα στο σημείο.

Η μεταφορά του έγινε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς, ο 63χρονος δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Όπως μεταδίδει το onlarissa.gr, στο σημείο κατέφθασαν η αστυνομία, που διεξάγει έρευνα για το περιστατικό, και οι υπεύθυνοι του ΟΣΕ, ενώ δημιουργήθηκε αναστάτωση καθώς δεν υπήρχε άνθρωπος να διαχειριστεί την κατάσταση με τις μπάρες των σιδηροδρομικών γραμμών στο σημείο.

Ειδήσεις