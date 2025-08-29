Politico: Ο Μακρόν αναζητά νέο πρωθυπουργό εν μέσω πολιτικού αδιεξόδου

Λίγες ημέρες πριν από την καθοριστική ψηφοφορία εμπιστοσύνης στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού βρίσκεται ένα βήμα πριν την πτώση, οδηγώντας τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σε δύσκολες επιλογές.

Όπως γράφει το Politico, το ενδεχόμενο διαδοχής από τους υπουργούς Σεμπαστιάν Λεκορνύ ή Ζεράλ Νταρμανέν συζητείται έντονα, ωστόσο η πολιτική αστάθεια και η κοινωνική ένταση προμηνύουν μια περίοδο βαθιάς κρίσης.

Η Γαλλία εισέρχεται σε φάση έντονης πολιτικής αναταραχής καθώς η κυβέρνηση μειοψηφίας του Φρανσουά Μπαϊρού οδεύει προς αναπόφευκτη ήττα στην ψηφοφορία εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου. Στο Παρίσι επικρατεί ανησυχία, με το πολιτικό επιτελείο του Εμανουέλ Μακρόν να μην έχει σαφείς απαντήσεις για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση μετά την αποχώρηση του πρωθυπουργού.

Σενάρια διαδοχής έχουν ήδη αρχίσει να διακινούνται, με τα ονόματα του υπουργού Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνύ και του υπουργού Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν να προβάλλουν ως πιθανοί αντικαταστάτες. Και οι δύο προέρχονται από το συντηρητικό κόμμα Les Républicains, ωστόσο βρίσκονται κοντά στον Μακρόν από το 2017. Ο Λεκορνύ θεωρείται πιο συνεργάσιμος, ενώ ο Νταρμανέν, αν και φιλόδοξος, εμφανίζεται διστακτικός να αναλάβει μια «αποστολή αυτοκτονίας», όπως χαρακτηρίζεται η θέση του πρωθυπουργού σε συνθήκες πολιτικού αδιεξόδου.

Η πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει οποιοσδήποτε νέος πρωθυπουργός είναι τεράστια. Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση παραμένει κατακερματισμένη, δυσχεραίνοντας την ψήφιση μέτρων για τον περιορισμό του ελλείμματος. Ο ίδιος ο Μπαϊρού είχε προειδοποιήσει ότι η χώρα κινδυνεύει με μια κρίση χρέους αντίστοιχη με εκείνη της Ελλάδας, αν δεν προχωρήσει σε περικοπές ύψους 43,8 δισ. ευρώ.

Η πολιτική κρίση συνδυάζεται με έντονη κοινωνική ένταση. Μόλις δύο ημέρες μετά την πιθανή αποχώρηση Μπαϊρού, αναμένονται μαζικές διαδηλώσεις που θα μπορούσαν να παραλύσουν τη χώρα. «Πολιτική κρίση στις 8 Σεπτεμβρίου, κοινωνική κρίση στις 10. Αυτό δεν είναι κρίση καθεστώτος;» σχολίασε χαρακτηριστικά πολιτικός σύμβουλος υπουργού.

Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών δεν είναι κάτι που επιθυμεί ο Γάλλος πρόεδρος. Ο Μακρόν δείχνει προς το παρόν απρόθυμος να διαλύσει τη Βουλή, φοβούμενος ένα νέο πολιτικό αδιέξοδο που θα βαρύνει τον ίδιο. Η εμπειρία του αιφνιδιαστικού καλέσματος στις κάλπες το καλοκαίρι, μετά τις ευρωεκλογές, είχε οδηγήσει σε σημερινό αδιέξοδο και πλήγμα στη φήμη του προέδρου. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι νέα εκλογική αναμέτρηση θα μπορούσε να αποφέρει και πάλι μια Βουλή χωρίς καθαρή πλειοψηφία.

Ακόμη και η επιλογή μιας τεχνοκρατικής κυβέρνησης, κατά τα ιταλικά πρότυπα, συναντά εμπόδια, καθώς οι βουλευτές όλων των κομμάτων κοιτούν ήδη προς τις δημοτικές εκλογές του επόμενου έτους και την προεδρική μάχη του 2027.

Στο μεταξύ, ο ίδιος ο Μπαϊρού, βλέποντας το πολιτικό του μέλλον να φθίνει, επιχειρεί να αποχωρήσει με όρους που θα ενισχύσουν το προφίλ του για μελλοντική υποψηφιότητα στην προεδρία. Με συνεχείς δημόσιες εμφανίσεις και δηλώσεις, προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του ως τον ηγέτη που είχε το θάρρος να αναμετρηθεί με το δημοσιονομικό χάος. «Τουλάχιστον θα έχει κερδίσει τα διαπιστευτήρια ενός υποψήφιου προέδρου», σχολίασε χαρακτηριστικά συνεργάτης του Μακρόν.

Η Γαλλία βρίσκεται πλέον σε κρίσιμη καμπή. Με τις αγορές να πιέζουν για άμεση δημοσιονομική προσαρμογή, τα κόμματα να σκληραίνουν τις θέσεις τους και τον κοινωνικό αναβρασμό να εντείνεται, το ερώτημα δεν είναι ποιος θα διαδεχθεί τον Μπαϊρού, αλλά αν η πολιτική ηγεσία μπορεί να αποφύγει μια βαθύτερη κρίση καθεστώτος.