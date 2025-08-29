Παλλήνη: Προφυλακίστηκε ο δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για εμπρησμό- «Λάθος άνθρωπο πιάσατε»

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος στην Παλλήνη, ο οποίος συνελήφθη βάση εντάλματος για την κατηγορία του εμπρησμού από τον οποίο θα μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή ή ξένα πράγματα, κατ’ εξακολούθηση.

Ο κατηγορούμενος κατά πληροφορίες στην απολογία του αρνήθηκε κάθε σχέση με εμπρησμούς. «Λάθος άνθρωπο πιάσατε» φέρεται να υποστήριξε ενώ είπε πως ουδέποτε παραδέχτηκε πως ήταν εκείνος ο οποίος έβαλε τις φωτιές στην Παλλήνη.

«Δεν έχω σχέση με τις πυρκαγιές. Ουδέποτε παραδέχτηκα κάτι τέτοιο. Κλήθηκα να δώσω μια κατάθεση κι εκεί με συνέλαβαν, παρά το γεγονός ότι από την έρευνα που διενεργήθηκε στην τσάντα μου και στο βανάκι, δεν βρέθηκε κάτι το μεμπτό. Πουθενά δεν εμφανίζομαι σε βίντεο να βάζω φωτιές. Επειδή είδαν πολλές φορές το βανάκι να περνάει από τις περιοχές, με θεώρησαν ύποπτο. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε κατάθεση που να με ενοχοποιεί. Κάποιος που να λέει ότι έβαλα φωτιά, ή ότι με είδε να πετάω κάτι» φέρεται να ισχυρίστηκε ο 48χρονος στην απολογία του.

Από την πλευρά του δικηγόρου του, Λευτέρη Κωνσταντινίδη, επισημάνθηκε πως ο εντολέας του δεν έχει πει πως είχε εθισμό στον τζόγο και πως όταν έχανε έβαζε τις φωτιές.

«Αν είχε εθισμό στον τζόγο, όπως γράφτηκε, θα είχε αναφερθεί στις γνωματεύσεις ψυχιάτρου και παθολόγου, οι οποίοι τον είχαν εξετάσει αρχές Αυγούστου λόγω της εργασίας του» τόνισε ο δικηγόρος.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη για τις πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου, καθώς και στις 14 Ιουλίου στην Παλλήνη.