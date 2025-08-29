Με covid-19 και το καλοκαίρι του 2025! Έντονα αυξητική τάση στην Πάτρα

Ο κορωνοϊός παρέμεινε και το καλοκαιρί 2025 στην κοινότητα, με τα κρούσματα να παρουσιάζουν ανοδική πορεία τις τελευταίες εβδομάδες του Αυγούστου.

Τα τελευταία στοιχεία από τον ΕΟΔΥ αναφέρουν πως την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου καταγράφηκαν 5 θάνατοι και μία διασωλήνωση.

Την ίδια χρονική περίοδο – από τις 18 Αυγούστου έως τις 24 Αυγούστου – έγιναν 236 εισαγωγές, με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό των εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες να ανέρχεται σε 192, όπως αναφέρει η έκθεση του ΕΟΔΥ που δημοσιεύτηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας έντονα αυξητική τάση.

Ωστόσο, σε Ηράκλειο, Χανιά, Πάτρα και Επικράτεια καταγράφεται έντονα αυξητική τάση.