22ης AgreXa- Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Σαββάτου

Βασικό πυλώνα της διοργάνωσης της Αγροτικής Έκθεσης Χαλανδρίτσας αποτελεί η ενημέρωση των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα και της παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό το Σάββατο 30 Αυγούστου το πρόγραμμα της AgreXa 2025 περιλαμβάνει σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων, παρουσιάσεις προγραμμάτων και καλών πρακτικών, ενώ θα τιμηθούν και οι νέοι αγρότες, η δυναμική γενιά του πρωτογενούς τομέα που συμβάλλουν στη βιώσιμη αγροτική οικονομία και καλούνται να υιοθετήσουν καινοτόμες πρακτικές και σύγχρονες μεθόδους παραγωγής.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, το Σάββατο 30 Αυγούστου είναι το εξής:

19:30 Ενημερωτική - Επιστημονική Ημερίδα: «Αγροτική Ανάπτυξη, Βιωσιμότητα και Επιχειρηματικότητα» - Προκλήσεις & Ανθεκτικότητα στον πρωτογενή τομέα της ΠΔΕ

Συντονισμός - εισαγωγική τοποθέτηση: κ. Φίλιας Ανδρέας – Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας.

Ομιλητές: κ. Παπασπύρου Σπύρος, Προϊστ. Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Δ.Ε., δρ. Αβραμίδης Παύλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Βήτας Κωνσταντίνος, Προϊστ. Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων

20:00 «Ο Αγρότης ως Κοινωνικά Υπεύθυνος Επιχειρηματίας: Προς ένα Βιώσιμο και Συμπεριληπτικό Μοντέλο Αγροτικής Ανάπτυξης» - Επιμελητήριο Αχαΐας.

Ομιλητές: κ. Κουνάβης Αντώνης Α΄ Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Παπαχριστόπουλος Γιώργος (Υπεύθυνος Αγροτικού Τμήματος).

20:30 Καλές πρακτικές του προγράμματος CLLD/LEADER στην ύπαιθρο, από την Ομάδα Τοπικής Δράσης: ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Ομιλητές: Στελέχη Ομάδας Τοπικής Δράσης: Κωνσταντίνα Χαραλαμποπούλου –Οικονομολόγος & Παναγιώτης Μπουτόπουλος – Γεωπόνος.

21:00 Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Δήμου Ερυμάνθου: Δ/ντρια κ. Ράπτη Πηνελόπη

21:10 Παρουσίαση & Τιμητικές διακρίσεις στους «Νέους Αγρότες» που δραστηριοποιούνται στον Δ. Ερυμάνθου (Ζωική, Φυτική Μικτή)

21:30 Χορευτικό ταξίδι στην Ελλάδα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τέρψης

22:00 Μουσική βραδιά: «Τα τραγούδια της παρέας» με τον Νίκο Δημακόπουλο.