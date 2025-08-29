Back to Top
e-ΕΦΚΑ- ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 5 Σεπτεμβρίου

Ποιοι θα δουν χρήματα στον λογαριασμό τους

Τον χάρτη των πληρωμών για την περίοδο 1 έως 5 Σεπτεμβρίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 78.618.000 ευρώ σε 103.582 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
Στις 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 11.660.000 ευρώ σε 22.450 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).
Από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

23 εκατ. ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
12 εκατ. ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
18 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
160.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

 

Ειδήσεις