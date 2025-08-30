Ανείπωτη τραγωδία στον Βόλο: 17χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι μπροστά στα μάτια των φίλων του

Συγκλονίζει τον Βόλο η είδηση για τον θάνατο ενός 17χρονου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή μετά από τραυματισμό στο κεφάλι, ενώ βρισκόταν με την παρέα του στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου.

Η τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής. Ο 17χρονος βρισκόταν με φίλους του στα πεζούλια του πάρκου, όταν γλίστρησε για άγνωστο λόγο και έπεσε πάνω στις πέτρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Αρχικά έκανε προσπάθεια να σηκωθεί όρθιος, αλλά αμέσως κατέρρευσε στο έδαφος. Τρομοκρατημένοι οι φίλοι του ζήτησαν βοήθεια από περαστικούς και στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο Νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στην ζωή.

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στην οικογένειά του, όπως και σε όλους τους φίλους και γνωστούς του, στην συνοικία των Αγίων Αναργύρων όπου διέμενε.

Φως στα αίτια του θανάτου του θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση που θα διενεργηθεί τις επόμενες ημέρες.