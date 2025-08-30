Παιανία: Η στιγμή που ο 62χρονος αλλοδαπός εμπρηστής απομακρύνεται με ποδήλατο βουνού από το σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά

Η ταυτοποίηση του κατηγορούμενου στηρίχθηκε σε ένα βίντεο-ντοκουμέντο που μετέδωσε το ertnews, το οποίο τον καταγράφει να κινείται με ποδήλατο κοντά στο σημείο λίγο πριν την εκδήλωση της φωτιάς . Λίγα λεπτά αργότερα, στο βίντεο διακρίνεται μαύρος καπνός στον ορίζοντα, ενισχύοντας τις υποψίες για εμπλοκή του.

Στη σύλληψη ενός 62χρονου υπηκόου Αλβανίας προχώρησαν οι αρχές, καθώς φέρεται να είναι συνυπεύθυνος για την πυρκαγιά που ξέσπασε πρόσφατα στον λόφο της Παλαιοπαναγιάς, στην περιοχή Κάντζα Παιανίας .

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης κινούνταν με mountain bike και έβαλε φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Στη συνέχεια προσπάθησε να αποκρύψει σακίδιο πλάτης που έφερε, το οποίο εντοπίστηκε από τις Αρχές.

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων το απόγευμα της Τρίτης οδήγησε στον γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς, πριν αυτή απειλήσει κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις. Εκτός από το βίντεο, οι αρχές αξιοποίησαν και τις μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για να φτάσουν στα ίχνη του 62χρονου. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό σε δάσος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να ισχυρίζεται ότι δεν βρέθηκε ποτέ στο σημείο της πυρκαγιάς. Ο 62χρονος έχει λάβει προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή τη Δευτέρα.