Θεσσαλονίκη: «Η 45χρονη δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ- Αν οδηγούσε Lada, δεν θα ήμασταν εδώ», λένε οι δικηγόροι της

«Δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ» τονίζουν οι δικηγόροι της 45χρονης οδηγού της μαύρης Porsche που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες, τα ξημερώματα της Παρασκευής, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, κοντά σε γνωστό εμπορικό κέντρο της Θέρμης.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν το πρωί του Σαββάτου οι συνήγοροι υπεράσπισης της 45χρονης, Μιχάλης Σανίδας και Κωνσταντίνος Οικονόμου, από τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων προέκυψε ότι η κατηγορούμενη δεν είχε καταναλώσει καθόλου αλκοόλ. «Άπαντες ζητούν το κεφάλι της πελάτισσάς μας επί πίνακι. Αν η πελάτισσά μας οδηγούσε ένα Lada και έκανε παρέα με εμένα που είμαι άσημος, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμασταν εδώ. Στον προέλεγχο της αιθανόλης, το αποτέλεσμα είναι 0,08 και παραποιήθηκε στα κανάλια πως είναι 0,8, δηλαδή 10 φορές παραπάνω. Μιλάμε για μια περίπτωση από αυτές που συμβαίνουν καθημερινά, 7-8 φορές στην πόλη μας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Οικονόμου.