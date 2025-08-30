Θεσσαλονίκη: «Η 45χρονη δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ- Αν οδηγούσε Lada, δεν θα ήμασταν εδώ», λένε οι δικηγόροι της

Η 45χρονη οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
«Δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ» τονίζουν οι δικηγόροι της 45χρονης οδηγού της μαύρης Porsche που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες, τα ξημερώματα της Παρασκευής, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, κοντά σε γνωστό εμπορικό κέντρο της Θέρμης.
Σύμφωνα με όσα δήλωσαν το πρωί του Σαββάτου οι συνήγοροι υπεράσπισης της 45χρονης, Μιχάλης Σανίδας και Κωνσταντίνος Οικονόμου, από τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων προέκυψε ότι η κατηγορούμενη δεν είχε καταναλώσει καθόλου αλκοόλ. «Άπαντες ζητούν το κεφάλι της πελάτισσάς μας επί πίνακι. Αν η πελάτισσά μας οδηγούσε ένα Lada και έκανε παρέα με εμένα που είμαι άσημος, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμασταν εδώ. Στον προέλεγχο της αιθανόλης, το αποτέλεσμα είναι 0,08 και παραποιήθηκε στα κανάλια πως είναι 0,8, δηλαδή 10 φορές παραπάνω. Μιλάμε για μια περίπτωση από αυτές που συμβαίνουν καθημερινά, 7-8 φορές στην πόλη μας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Οικονόμου.
«Δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη στο αίμα. Δεν υπάρχει καθόλου αλκοόλ και η κοπέλα είναι πεντακάθαρη. Προσπαθούμε να καταλάβουμε και εμείς τι έχει γίνει», δήλωσε ο κ. Σανίδας. Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι η εντολέας του δεν κατάλαβε τι ακριβώς συνέβη στο τροχαίο ατύχημα, μπήκε στο αυτοκίνητο της φίλης της που ακολουθούσε από πίσω και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τους συνηγόρους της 45χρονης, η ίδια δεν κατάλαβε ότι συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο για αυτό αποχώρησε από το σημείο του τροχαίου. «Ήταν σε σοκ, βγήκε από το αυτοκίνητο και την μάζεψε η φίλη της», ανέφερε ο κ. Οικονόμου.
Η 45χρονη οδηγείται ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
ΠΗΓΗ: protothema.gr
