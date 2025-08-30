Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το θανατηφόρο τροχαίο στην Ακτή Δυμαίων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, μετά από θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα, στο οποίο μοτοσικλέτα παρέσυρε 86χρονη πεζή, με αποτέλεσμα τον θάνατό της και τον ελαφρύ τραυματισμό μιας 7χρονης και του οδηγού, συνελήφθη ο οδηγός του δικύκλου για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το βράδυ, στην Πάτρα.

Ειδικότερα, χθες το βράδυ, ημεδαπός άνδρας οδηγώντας μοτοσικλέτα, παρέσυρε 86χρονη γυναίκα, που κινούταν πεζή, που συνόδευε μια 7χρονη, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θανάσιμος τραυματισμός της 86χρονης και ο ελαφρύς τραυματισμός της ανήλικης και του οδηγού του δικύκλου.

Η ανήλικη τραυματίας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών συνελήφθη ο οδηγός της μοτοσικλέτας για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.