Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το θανατηφόρο τροχαίο στην Ακτή Δυμαίων

Η 7χρονη διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, μετά από θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα, στο οποίο μοτοσικλέτα παρέσυρε 86χρονη πεζή, με αποτέλεσμα τον θάνατό της και τον ελαφρύ τραυματισμό μιας 7χρονης και του οδηγού, συνελήφθη ο οδηγός του δικύκλου για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το βράδυ, στην Πάτρα.
Ειδικότερα, χθες το βράδυ, ημεδαπός άνδρας οδηγώντας μοτοσικλέτα, παρέσυρε 86χρονη γυναίκα, που κινούταν πεζή, που συνόδευε μια 7χρονη, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θανάσιμος τραυματισμός της 86χρονης και ο ελαφρύς τραυματισμός της ανήλικης και του οδηγού του δικύκλου.
Η ανήλικη τραυματίας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.
Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών συνελήφθη ο οδηγός της μοτοσικλέτας για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.
Μυστηριώδες αντικείμενο στην Ανταρκτική: Οι συντεταγμένες που τροφοδοτούν θεωρίες για εξωγήινο διαστημόπλοιο
Σίφνος: Βαθιά θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο του 14χρονου Λευτέρη- «Έφυγε» στον ύπνο του
Παιανία: Η στιγμή που ο 62χρονος αλλοδαπός εμπρηστής απομακρύνεται με ποδήλατο βουνού από το σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr