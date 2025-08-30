Καστοριά: Βαρύ πένθος στην κηδεία των δύο 16χρονων που σκοτώθηκαν σε τροχαίο

Σε πένθος έχει βυθιστεί η Καστοριά, καθώς την Παρασκευή 29 Αυγούστου, τελέστηκε η κηδεία των δύο 16χρονων παιδιών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Πέμπτης.

Το τελευταίο «αντίο» δόθηκε σε κλίμα οδύνης, με φίλους, συγγενείς και συγχωριανούς από το Μαυροχώρι και την Πολυκάρπη να συνοδεύουν τα παιδιά στην τελευταία τους κατοικία.

«Σαν κεραυνός έπεσε η πολύ θλιβερή είδηση, σαν φωτιά που έκαψε το σπίτι τους, το χωριό και την περιοχή όλη. Ήταν ευγενικό και τρυφερό παιδί. Τον έβλεπα συχνότερα από όλους τους άλλους μαθητές μου, καθώς συναντιόμασταν συνεχώς στην εκκλησία του χωριού μας, την οποία χαιρόταν να υπηρετεί», δήλωσε γεμάτη θλίψη η δασκάλα του 16χρονου, όπως μετέδωσε το MEGA.

Το χαμόγελο της 16χρονης θα μείνει χαραγμένο στις μνήμες των αγαπημένων της.

«Κόρη, αδελφή, εγγονή, ανιψιά, θα μείνει για πάντα χαραγμένη στις καρδιές όλων μας για το φωτεινό της χαμόγελο και την καλοσύνη της».