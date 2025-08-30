Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας αφορά

Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις, από το Σάββατο ως το πρωί της Κυριακής
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Υπηρεσία, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις για τις περιοχές της Κέρκυρας, των Παξών και της Ηπείρου από σήμερα μέχρι και αύριο το πρωί.
Το δελτίο αναφέρει:
«Στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου προβλέπονται από σήμερα Σάββατο (30-08-25) το απόγευμα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31-08-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.
Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).
Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
Αριστείδης Παπασπύρου
Η ΔΝΤΡΙΑ ΕΜΚ
Αντωνία Τασσοπούλου»
Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά
Για «ένα καλά οργανωμένο μέτωπο, που θα επηρεάσει σε λίγες ώρες τα βορειοδυτικά με βροχές και καταιγίδες» κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.
Συγκεκριμένα, αναφέρει:
Αυτό είναι το ανδρόγυνο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στο Αλιβέρι- Αφήνουν πίσω τους τρία παιδιά
Στάθης Μαντζώρος: Διασωληνωμένος ο ηθοποιός μετά από βαρύ εγκεφαλικό
Πάτρα-Θανατηφόρο στην Ακτή Δυμαίων: «Αν δεν κατηγορηθεί ο οδηγός, θα πάρω τον νόμο στα χέρια μου» λέει ο πατέρας της 8χρονης
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr