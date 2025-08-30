Στάθης Μαντζώρος: Διασωληνωμένος ο ηθοποιός μετά από βαρύ εγκεφαλικό

Ο ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος, γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά «Σασμός», δίνει τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του.

Όπως αποκάλυψε ο φίλος και συνάδελφός του Ιωάννης Παπαζήσης, ο Μαντζώρος υπέστη βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Η είδηση έχει προκαλέσει συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και στους τηλεθεατές που τον αγάπησαν μέσα από τον ρόλο του «καφετζή» στη δημοφιλή σειρά. Ο Ιωάννης Παπαζήσης, μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, απηύθυνε δημόσια έκκληση για στήριξη, δίνοντας στη δημοσιότητα αριθμό λογαριασμού προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για την αποκατάσταση της υγείας του συναδέλφου του.

«Εδώ και μερικούς μήνες ο φίλος, συνάδελφος και συνεργάτης Στάθης Μαντζώρος δίνει μία δύσκολη μάχη. Βρίσκεται διασωληνωμένος – μετά από ένα βαρύ εγκεφαλικό. Τώρα ήρθε η ώρα όλοι μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για την αποκατάστασή του», έγραψε ο Παπαζήσης, υπογραμμίζοντας πως ο ηθοποιός είναι «σπουδαίος φίλος, συνάδελφος και πάνω από όλα πατέρας δύο μικρών παιδιών».

Η έκκληση έχει ήδη συγκινήσει δεκάδες συναδέλφους του και πλήθος θεατών που στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης, ενώ η οικογένεια του ηθοποιού ζητά να παραμείνει το ενδιαφέρον στραμμένο στις ανάγκες αποκατάστασης της υγείας του.