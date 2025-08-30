Έμμα Χέμινγκ: «Ο Μπρους Γουίλις ζει σε άλλο σπίτι»- Τι απαντά στην κριτική που δέχθηκε

Η Έμμα Χέμινγκ Γουίλις μίλησε απάντησε στη θύελλα αντιδράσεων που προκλήθηκαν από τις δηλώσεις για τη θεραπεία του συζύγου της, Μπρους Γουίλις, και την αντιμετώπιση της μετωποκροταφικής άνοιας (FTD) από την οποία πάσχει ο γνωστός ηθοποιός.

Η 47χρονη σε συνέντευξή της αποκάλυψε ότι ο 70χρονος Μπρους Γουίλις ζει πλέον σε ξεχωριστό σπίτι από την οικογένειά του για λόγους θεραπείας και ασφάλειας. Μάλιστα, η Χέμινγκ σε ανάρτησή της, επέμεινε ότι «την επέκριναν γρήγορα και άδικα» για τον τρόπο που φρόντισε τον σύζυγό της, εν μέσω της επιδείνωσης της άνοιάς του.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram που δημοσίευσε την Παρασκευή (29.08.2025), η 47χρονη Έμμα μίλησε για την πρόσφατη συνέντευξή της με την Νταϊάν Σόγιερ στο ABC News, αναφορικά με το βιβλίο που θα κυκλοφορήσει, με τίτλο «Έμμα και Μπρους Γουίλις: Το Αναπάντεχο Ταξίδι».

«Νομίζω ότι έκαναν εξαιρετική δουλειά ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση για την FTD, καθώς και ρίχνοντας φως στους φροντιστές», είπε στην αρχή του βίντεο. «Αυτό που ήξερα είναι ότι μοιράζοντας μερικές από τις προσωπικές μας πληροφορίες, θα βλέπαμε αυτά τα δύο στρατόπεδα. Θα ήταν άνθρωποι με άποψη έναντι ανθρώπων με πραγματική εμπειρία», πρόσθεσε.

«Πολύ συχνά, οι φροντιστές κρίνονται γρήγορα και άδικα από εκείνους που δεν έζησαν αυτό το ταξίδι ή στάθηκαν στην πρώτη γραμμή του.

Το να μοιράζεσαι ανοιχτά μπορεί να προκαλεί γνώμες, αλλά το πιο σημαντικό, δημιουργεί σύνδεση και επιβεβαίωση για εκείνους που πραγματικά περιηγούνται στις πραγματικότητες της φροντίδας καθημερινά.

Γι’ αυτούς μοιράζομαι και για να μπορέσω να χτίσω μια βαθύτερη σύνδεση με μια κοινότητα που καταλαβαίνει αυτό το ταξίδι», έγραψε στη λεζάντα του post της η Χέμινγκ.