Grand Hotel- Spoiler: Νέος άντρας στη ζωή της Κυβέλης- Ποιος είναι ο Διονύσης που της «κλέβει» την καρδιά

Μια νέα άφιξη έρχεται να αναστατώσει τους ενοίκους του ξενοδοχείου στα νέα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, «Grand Hotel» και να φέρει τα πάνω – κάτω στη ζωή της Κυβέλης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στο «Grand Hotel» καταφθάνει ένας νέος μετρ, ο Διονύσης, τον ρόλο του οποίου θα υποδυθεί ο γνωστός ηθοποιός Παναγιώτης Μπουγιούρης. Ο Διονύσης είναι ένας έξυπνος, δραστήριος και ευγενικός άνθρωπος, ο οποίος κερδίζει αμέσως τη συμπάθεια όλων. Ωστόσο, πίσω από την ευγενική του συμπεριφορά κρύβονται μυστικά και σκοτεινοί σκοποί.

Στα επεισόδια του 2ου κύκλου της σειράς, θα δούμε ότι τα προβλήματα της Κυβέλης θα ενταθούν, καθώς τα παιδιά της θα της γυρίσουν την πλάτη, κάνοντάς την να νιώθει μόνη και απελπισμένη. Βιώνοντας αυτή την κατάσταση, η Κυβέλη φτάνει στα όρια της και σκέφτεται να δώσει τέλος στη ζωή της. Τη στιγμή που είναι έτοιμη να πηδήξει από το παράθυρο, ο Διονύσης την σταματά.

Η Κυβέλη ξεσπά σε κλάματα και προσπαθεί να τον διώξει, όμως ο Διονύσης παραμένει δίπλα της, προσπαθώντας να την ηρεμήσει. Η ένταση ανάμεσά τους μετατρέπεται σε πάθος, με αποτέλεσμα να περάσουν μαζί μια νύχτα.

Την επόμενη μέρα, εκείνη δείχνει μετανιωμένη, ενώ ο Διονύσης συνεχίζει τη δουλειά του σαν να μη συνέβη τίποτα. Ωστόσο, η ένταση ανάμεσά τους είναι πλέον φανερή. Όταν ο μετρ της πηγαίνει το φαγητό στο δωμάτιό της, η Κυβέλη ξεσπά, εξηγώντας του ότι δεν είναι το φαγητό που την ενοχλεί, αλλά η αμηχανία που υπάρχει λόγω της νύχτας που πέρασαν μαζί ως ζευγάρι.

Τότε ο Διονύσης την φιλάει ξανά με πάθος και η Κυβέλη παραδίδεται στα συναισθήματά της. Αυτός ο νέος έρωτας πρόκειται να φέρει μεγάλη αναστάτωση στη ζωή της ηρωίδας και να ανατρέψει όλες τις ισορροπίες.