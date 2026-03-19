Δανάη Παππά: «Είναι αγχωτική η παρουσίαση κι έξω από τα νερά μου

Η Δανάη Παππά μίλησε στις κάμερες ψυχαγωγικών εκπομπών και αναφέρθηκε στη νέα της εμπειρία ως παρουσιάστρια σε γνωστό event, αλλά και στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

«Πρώτη φορά σε ρόλο παρουσιάστριας, ακριβώς. Είναι πολύ αγχωτικό, όπως όλα τα πράγματα μου είναι αγχωτικά. Και είναι και κάτι που είμαι τελείως έξω από τα νερά μου», είπε αρχικά.

Σε ερώτηση για το αν θα δοκίμαζε μια εκπομπή στο μέλλον, απάντησε: «Δεν το ξέρω, όλα παίζονται. Αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ από όλα είναι η τέχνη μου, είναι η υποκριτική. Από κει και πέρα, ποτέ δεν ξέρεις. Αν μου έρθει κάτι που μπορεί να με ενδιαφέρει».

Τέλος, σχολίασε με χιούμορ το ενδεχόμενο προξενιού από τη μητέρα της: «Όχι, όχι. Δεν μπορεί καθόλου να το κάνει αυτό και ευτυχώς, γιατί και εμένα δεν μ’ αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα, καθόλου».