H Μαντόνα επιστρέφει στην υποκριτική μετά από 24 χρόνια

Δημοσιεύματα θέλουν τη διάσημη ηθοποιό να προστίθεται στο καστ της σειράς The Studio του Σεθ Ρόγκεν
Στο καστ της σειράς The Studio του Σεθ Ρόγκεν προστίθεται η Μαντόνα. Η ποπ σταρ άφησε υπαινιγμούς για την επιστροφή της στην υποκριτική, μέσα από ανάρτηση στο Instagram, καθώς συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας σεζόν της σειράς της στην Ευρώπη.
Στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε, η Μαντόνα απαθανατίζεται σε μία γόνδολα, διαβάζοντας ένα σενάριο. Η λεζάντα της ανάρτησης γράφει: «The Italian job».
Στη σειρά πρωταγωνιστεί ο Ρόγκεν, ο οποίος είναι και συνδημιουργός, στον ρόλο του Ματ Ρέμικ, ενός στελέχους κινηματογραφικής εταιρείας που προάγεται σε πρόεδρο της Continental Studios και γρήγορα συνειδητοποιεί ότι ίσως δεν είναι έτοιμος για τις απαιτήσεις της θέσης.
Η Βενετία είναι το μέρος όπου το 1984 η Μαντόνα γύρισε το διάσημο βιντεοκλίπ του «Like a Virgin», ενώ ήταν και η τελευταία φορά που εμφανίστηκε μπροστά στην κάμερα, στην ταινία Swept Away το 2002, σε σκηνοθεσία Γκάι Ρίτσι.
Το The Studio σημείωσε μεγάλη επιτυχία στα βραβεία Emmy, ενώ πλέον έχει μπει στη φάση παραγωγής της δεύτερης σεζόν. Δεν έχει γίνει γνωστό αν η Μαντόνα θα υποδυθεί τον εαυτό της — κάτι που είχαν κάνει στην πρώτη σεζόν ο Μάρτιν Σκορσέζε, η Σαρλίζ Θερόν, η Ζόι Κράβιτζ, ο Ice Cube, ο Ρον Χάουαρντ, ο Ζακ Έφρον, ο Τεντ Σαράντος, ο Ράμι Γιουσέφ και πολλοί ακόμη guest stars. Πέρα από την εκλιπούσα Κάθριν Ο’Χάρα, το καστ της σειράς περιλαμβάνει επίσης τους Κάθριν Χαν, Άικ Μπάρινχολτζ και Τσέις Σούι Γου.
