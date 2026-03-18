H Μαντόνα επιστρέφει στην υποκριτική μετά από 24 χρόνια

Στο καστ της σειράς The Studio του Σεθ Ρόγκεν προστίθεται η Μαντόνα. Η ποπ σταρ άφησε υπαινιγμούς για την επιστροφή της στην υποκριτική, μέσα από ανάρτηση στο Instagram, καθώς συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας σεζόν της σειράς της στην Ευρώπη.

Στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε, η Μαντόνα απαθανατίζεται σε μία γόνδολα, διαβάζοντας ένα σενάριο. Η λεζάντα της ανάρτησης γράφει: «The Italian job».

Στη σειρά πρωταγωνιστεί ο Ρόγκεν, ο οποίος είναι και συνδημιουργός, στον ρόλο του Ματ Ρέμικ, ενός στελέχους κινηματογραφικής εταιρείας που προάγεται σε πρόεδρο της Continental Studios και γρήγορα συνειδητοποιεί ότι ίσως δεν είναι έτοιμος για τις απαιτήσεις της θέσης.