Άγιος έρωτας: Ο Νικηφόρος αναγκάζει την Άννα να πάνε σινεμά μαζί

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στο επεισόδιο που θα προβληθεί την Πέμπτη 19 Μαρτίου, στις 22:00.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 19 Μαρτίου

Ο Παύλος ενημερώνει τον Ηλία ότι η Σοφία του ζήτησε να τη φυγαδεύσει από το Δρομοκαΐτειο, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του. Την ίδια στιγμή, η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος φτάνουν άδικα στην Αθήνα για να προλάβουν τη «φυγάδευση», μιας και ο Παύλος όχι μόνο δεν την επιχείρησε, αλλά βοήθησε να αποτραπεί. Στη Στέρνα, ο Αργύρης διαλύεται από την αδυναμία της Δώρας να τον διαλέξει ξεκάθαρα απέναντι στον Γεράσιμο, ενώ η ίδια η Δώρα βυθισμένη στις αναμνήσεις των δυο αυτών σχέσεων δυσκολεύεται να αποφασίσει. Η Δέσποινα περιποιείται τον τραυματισμένο Γεράσιμο και γεμάτη θυμό και μίσος για τον Παύλο αποφασίζει να περάσει στην αντεπίθεση. Η Χριστίνα καλεί τον Αντρέα στο σπίτι της Αγγέλας με σκοπό να μοιραστεί μαζί του το μεγάλο μυστικό του Στέφανου και του Πέτρου. Ενώ ο Νικηφόρος αναγκάζει την Άννα να πάνε στο σινεμά μαζί και να δείξουν σε όλους ότι είναι ένα αγαπημένο ζευγάρι!