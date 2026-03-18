Οι Αθώοι: Ο Γιάννος επιστρέφει και κερδίζει την εμπιστοσύνη των παιδιών της Μαργαρίτας

Η παρουσία του ταράζει τον Πέτρο και του «ξυπνά» τη ζήλια
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπερπαραγωγή του MEGA, με τίτλο «Οι Αθώοι». Το νέο επεισόδιο θα προβληθεί αυτή την Παρασκευή 20 Μαρτίου, στις 22:10.
Επεισόδιο 7ο: 1918, Ήπειρος. Ο Γιάννος, υπό την καθοδήγηση του Ερημίτη, έχει μεταμορφωθεί σε έναν άνθρωπο πράο, γεμάτο αγάπη και συγχώρεση. Μετά τον θάνατο του γέροντα, ο δρόμος της επιστροφής οδηγεί τα βήματά του πίσω στην Κέρκυρα. Φτάνοντας στο χωριό, βρίσκει καταφύγιο στους Αράθυμους, οι οποίοι τον προσλαμβάνουν ως ζευγά. Η σχέση του με τη γη και τα ζώα αποκτά μια σχεδόν μεταφυσική διάσταση, ενώ κερδίζει αμέσως και την εμπιστοσύνη των παιδιών της Μαργαρίτας. Όμως, η παρουσία του ταράζει τον Πέτρο. Η ζήλια φουντώνει ξανά και απειλεί τις ήδη εύθραυστες ισορροπίες.
