Μπαμπά σ’ αγαπώ: Ο Νίκος μπλέκει όταν Βιργινία και Στέλλα τον πιέζουν

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της νέας σειράς του Alpha, «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που θα προβληθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή 19-20.03.2026 στις 21:00 το βράδυ.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Πέμπτη 19 Μαρτίου

Επεισόδιο 18: «Τοίχοι βουνό» – Toίχοι παντού κρατάνε τους Μπαμπάδες παγιδευμένους. Για τον Δημήτρη τοίχοι τον χωρίζουν από τον Βίκτωρα, όταν ο μικρός παρακούει έναν καυγά του με την Ελένη και κλειδώνεται και πάλι στο μπάνιο. Οι πιο μεγάλοι τοίχοι όμως που πρέπει να ξεπεράσει είναι εκείνοι που έχει υψώσει η Ελένη από τις ανασφάλειες της αλλά και τη μεγάλη αλήθεια που του κρύβει για την πατρότητα του παιδιού. Ο Νίκος μπλέκει όταν η Βιργινία και η Στέλλα σπάνε τους τοίχους που τις χώριζαν και τον πιάνουν σε ενοχοποιητική κατάσταση με άλλη γυναίκα.

Και μπλέκει ακόμα περισσότερο όταν κάνουν κόμμα εναντίον του και τον πιέζουν να δεχτεί την πρόταση του Μανώλη για επαγγελματική συνεργασία. Κι ήρθε η ώρα ο Ηρακλής, με την πολύτιμη βοήθεια της Τζένης, να ανακαλύψει τον σουπερ-ήρωα μέσα του και να πετάξει πάνω απ’ όλους τους τοίχους που τον χωρίζουν απ’ τον γιο του.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Παρασκευή 20 Μαρτίου

Επεισόδιο 19: «Όρια» – Η Μαίρη, η αδερφή της Αλίκης, κάνει αιφνιδιαστική επίσκεψη στο σπίτι του Ηρακλή, προκαλώντας αναταράξεις στη σχέση του με την Τζένη. Ο Δημήτρης ψάχνει τρόπο να σώσει τη δουλειά του αλλά όλοι οι δρόμοι μοιάζουν κλειστοί εκτός από εκείνον που περνάει μέσα απ’ την ειλικρίνεια. Η Βιργινία κι η Στέλλα συναντιούνται και κάνουν μια σοβαρή συζήτηση για το μέλλον της σχέσης τους με τον Νίκο αλλά κυρίως της σχέσης που αναγκαστικά θα έχουν μεταξύ τους, τώρα που το καινούριο μωρό τους ένωσε όλους σε μία οικογένεια. Και ο Νίκος ζει την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής ενός πατέρα: τη στιγμή που γνωρίζει το αγόρι της κόρης του.