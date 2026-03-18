Μυρτώ Αλικάκη: «Ο έρωτας είναι μία θεραπευτική διαδικασία»

Η Μυρτώ Αλικάκη ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα αργά» τα μεσάνυχτα της Τρίτης και μίλησε για το άγχος της σύγχρονης καθημερινότητας, τη σχέση της με την τεχνολογία, αλλά και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον έρωτα.

Αναφερόμενη στο στρες, σημείωσε πως η ένταση της καθημερινότητας έχει αλλάξει, αποδίδοντας μεγάλο μέρος της πίεσης στη διαρκή ψηφιακή παρουσία: «Θεωρώ ότι το κινητό, το ίντερνετ γενικότερα με την έννοια ότι την ώρα που βρίσκεται κανείς πλέον στο σπίτι του έχει πάρα πολλές ηλεκτρονικές υποθέσεις να διευθετήσει μέσα στη μέρα. Από το από μία υπεύθυνη δήλωση στο gov μέχρι να απαντήσει σε μέιλ, μέχρι να κατεβάσει ένα αρχείο, μέχρι οτιδήποτε. Τα οποία δεν τα κάναμε στο σπίτι μας αυτά. Γυρνούσαμε στο σπίτι μας και ήμασταν στο σπίτι μας».

«Δηλαδή θεωρώ ότι η ψηφιακή ζωή έχει φέρει πολλά προβλήματα. Υπερδιέγερση στον εγκέφαλο. Πιστεύω ότι με αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ. Οπότε εγώ βρίσκομαι σε σοβαρή, συνειδητή, αναλογική αντίσταση. Μπορείς μέσα στη μέρα να το έχεις στο αθόρυβο ή σε λειτουργία πτήσης για κάποιες ώρες που κάνεις κάτι και επίσης μπορείς να κάνεις πολλά αναλογικά πράγματα μέσα στη μέρα. Δεν αγγίζω το κινητό μου για μία ώρα όταν ξυπνάω. Εμένα μου αρέσει να παίζω πασιέντζες με τράπουλα. Είναι η χαλάρωσή μου. Να διαβάζω βιβλία, κανονικά βιβλία, και να παίζω αυτό το παιχνίδι που λέγεται Solitaire».