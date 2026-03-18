Τζένιφερ Λόπεζ: Οι φωτογραφίες της ξεκούρασης μετά τη συναυλία και η συζήτηση για τα πόδια της

«Όταν το σόου τελειώνει αλλά η μουσική συνεχίζεται» έγραψε η Τζένιφερ Λόπεζ στη λεζάντα των φωτογραφιών
Αποθεωτικά για την Τζένιφερ Λόπεζ και ειδικά για τα πόδια της ήταν τα περισσότερα από τα χιλιάδες σχόλια που ακολούθησαν την ανάρτηση που έκανε στο Instagram την Τρίτη, χωρίς, ωστόσο, να λείπουν και αυτά για υπερβολικά φίλτρα που αλλοίωσαν την εικόνα της.
Στις φωτογραφίες μετά από συναυλία, η λατίνα τραγουδίστρια ξεκουράζεται μετά το σόου που έδωσε στη σκηνή.
«Όταν το σόου τελειώνει αλλά η μουσική συνεχίζεται» έγραψε η Τζένιφερ Λόπεζ στη λεζάντα των φωτογραφιών.
«Βασίλισσα», «πανέμορφη», «εκθαμβωτική», «τέτοια ομορφιά θα έπρεπε να ήταν παράνομη» ήταν μερικά από τα σχόλια για την διάσημη τραγουδίστρια. Ωστόσο υπήρξαν και αυτοί που υποστήριξαν ότι οι φωτογραφίες ήταν υπερβολικά επεξεργασμένες, εστιάζοντας ειδικά σε μια στην οποία φαίνεται σαν να έχει έξι δάχτυλα στο ένα από τα πόδια της.
