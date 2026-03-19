Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Η Κριστίν Κάμποτ της viral απιστίας στους Coldplay κατά του CEO: «Μου είπε ψέματα ότι ετοιμαζόταν να χωρίσει»

Μια διαφορετική εκδοχή για αυτό που έγινε viral απιστία στη συναυλία των Coldplay έδωσε η υπεύθυνη HR της Astronomer, Κριστίν Κάμποτ, μιλώντας στην Όπρα Γουίνφρεϊ

Σύμφωνα με όσα είπε την Τρίτη η 53χρονη, οι ευθύνες για ό,τι συνέβη στη συναυλία πέφτουν στον CEO της Astronomer, Άντι Μπάιρον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι της είπε ψέματα για την οικογενειακή του κατάσταση.

Όπως είπε, πίστευε ότι πως ο 51χρονος Μπάιρον, βρισκόταν σε διαδικασία χωρισμού από τη σύζυγό του όταν τους είδαν να φλερτάρουν στη συναυλία.

«Δεν ήταν το άτομο που παρουσίαζε τον εαυτό του σε μένα — και το ψέμα είναι κάτι που δεν διαπραγματεύομαι», δήλωσε η Κάμποτ στη Γουίνφρεϊ. «Υπήρξε σοβαρή έλλειψη ειλικρίνειας και ακεραιότητας».

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Κάμποτ κατηγορεί τον πρώην ισχυρό άνδρα της τεχνολογίας για ψέματα, καθώς δεν είχε αναφέρει κάτι τέτοιο σε συνέντευξή της στους New York Times τον Δεκέμβριο. 

Στο ίδιο podcast η Κάμποτ υποσρτήριξε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «επωφελήθηκαν» από τον πόνο της.

«Όσο περισσότερο πόνο βιώνει κάποιος σαν εμένα, τόσο περισσότερα χρήματα βγάζουν. Και αυτό το ενισχύει και το τροφοδοτεί. Πιστεύω ότι υπάρχει μια ευθύνη εκεί που πρέπει να εξεταστεί» είπε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις Τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Απιστία Coldplay viral
Spotlight
824709
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Spotlight