Η Κριστίν Κάμποτ της viral απιστίας στους Coldplay κατά του CEO: «Μου είπε ψέματα ότι ετοιμαζόταν να χωρίσει»

«Δεν ήταν το άτομο που παρουσίαζε τον εαυτό του σε μένα — και το ψέμα είναι κάτι που δεν διαπραγματεύομαι», δήλωσε η Κάμποτ στην Όπρα Γουίνφρεϊ

Μια διαφορετική εκδοχή για αυτό που έγινε viral απιστία στη συναυλία των Coldplay έδωσε η υπεύθυνη HR της Astronomer, Κριστίν Κάμποτ, μιλώντας στην Όπρα Γουίνφρεϊ Σύμφωνα με όσα είπε την Τρίτη η 53χρονη, οι ευθύνες για ό,τι συνέβη στη συναυλία πέφτουν στον CEO της Astronomer, Άντι Μπάιρον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι της είπε ψέματα για την οικογενειακή του κατάσταση. Όπως είπε, πίστευε ότι πως ο 51χρονος Μπάιρον, βρισκόταν σε διαδικασία χωρισμού από τη σύζυγό του όταν τους είδαν να φλερτάρουν στη συναυλία. «Δεν ήταν το άτομο που παρουσίαζε τον εαυτό του σε μένα — και το ψέμα είναι κάτι που δεν διαπραγματεύομαι», δήλωσε η Κάμποτ στη Γουίνφρεϊ. «Υπήρξε σοβαρή έλλειψη ειλικρίνειας και ακεραιότητας».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">NEW: Kristin Cabot, from the Coldplay kiss cam, rips her former boss, says she can't be with him because he lacks "integrity." <br><br>Cabot is accusing her former boss, Andy Byron, of lying to her and says she hasn't communicated with him since the fall.<br><br>"He wasn’t the person he… <a href="https://t.co/NRpgAmqz6c">pic.twitter.com/NRpgAmqz6c</a></p>— Collin Rugg (@CollinRugg) <a href="https://twitter.com/CollinRugg/status/2034383702042800537?ref_src=twsrc%5Etfw">March 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<p>Υπενθυμίζεται ότι η Κάμποτ ήταν παντρεμένη και σε διαδικασία διαζυγίου όταν το παράνομο ζευγάρι πιάστηκε να προσπαθεί να κρυφτεί από την κάμερα τον Ιούλιο του 2025. Όπως είπε στην Όπρα, πίστευε πως ο Μπάιρον βρισκόταν σε παρόμοια οικογενειακή κατάσταση — αφήνοντας να εννοηθεί ότι της είχε πει ψέματα σχετικά με τα σχέδιά του να αφήσει τη σύζυγό του.</p> <p>Όταν η Γουίνφρεϊ πίεσε την Κάμποτ να γίνει πιο συγκεκριμένη σχετικά με το φερόμενο «ψέμα», εκείνη απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες.</p> <p>«Θέλω να είμαι πολύ προσεκτική, γιατί ο κόσμος μίλησε για μένα και εκ μέρους μου, και δεν θέλω να κάνω το ίδιο σε κάποιον άλλον και στην οικογένειά του», είπε.</p>

