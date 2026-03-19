Μαριάνα Κατσιμίχα: Γιατί το τραγούδι της αλλάζει τίτλο μετά από επιθυμία του γιου του Μάνου Χατζιδάκι

Το τραγούδι που έγινε viral με τίτλο «Το βαλς των χαμένων ονείρων», το οποίο ερμηνεύει η Μαριάννα Κατσιμίχα, άλλαξε τελικά όνομα μετά από αίτημα του Γιώργου Χατζιδάκι. γιου του συνθέτη Μάνου Χατζηδάκι.
Το κομμάτι, με στίχους του Άλκη Αλκαίου και μουσική του Δημήτρη Καρρά, γνώρισε μεγάλη απήχηση στα social media. Ωστόσο, η δισκογραφική εταιρεία Ogdoo Music Group ανακοίνωσε ότι, έπειτα από παρέμβαση του κληρονόμου του Μάνου Χατζιδάκι, αποφασίστηκε να τροποποιηθεί ο τίτλος, ώστε να αποφευχθεί σύγχυση. Έτσι, το τραγούδι πλέον ονομάζεται «Το Βαλς των ονείρων».
Στην ουσία, πρόκειται για δύο ξεχωριστά έργα: το «Βαλς των χαμένων ονείρων» είναι μια ορχηστρική σύνθεση του Μάνου Χατζιδάκι για την ταινία «Χαμένα όνειρα», ενώ το νεότερο τραγούδι είναι μια διαφορετική δημιουργία, βασισμένη σε στίχους που προέκυψαν από ανέκδοτο υλικό του Άλκη Αλκαίου.
Λόγω της διαχρονικότητας του έργου του Μάνου Χατζιδάκι και της δημοφιλίας του τραγουδιού των Άλκη Αλκαίου και Δημήτρη Καρρά, κρίθηκε σημαντικό να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση ή παρανόηση σχετικά με τον τίτλο.
Στο «Το Βαλς των ονείρων», οι αδημοσίευτοι στίχοι του Άλκη Αλκαίου μελοποιήθηκαν από τον Δημήτρη Καρρά, δημιουργώντας ένα κομμάτι γεμάτο λυρισμό και συναισθηματική ένταση. Ξεχωριστή εντύπωση προκαλεί η ερμηνεία της Μαριάνας Κατσιμίχα, που προσδίδει στο τραγούδι μια ευαίσθητη και εσωτερική διάσταση. Το τραγούδι παρουσιάστηκε σε δύο εκτελέσεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Μελωδία 99,2 και Ελληνικός 93,2: στη μία ακούγεται μόνο η φωνή της Μαριάνας Κατσιμίχα, ενώ στη δεύτερη συμμετέχει και ο Δημήτρης Μπάκουλης. Και οι δύο εκδοχές τράβηξαν το ενδιαφέρον του κοινού και σύντομα διαδόθηκαν ευρέως στα social media.
