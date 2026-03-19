Βαλ Κίλμερ: «Επιστρέφει» στη μεγάλη οθόνη με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Αμερικανός ηθοποιός Βαλ Κίλμερ (Val Kilmer) που έφυγε από τη ζωή την 1η Απριλίου 2025, θα είναι ο επόμενος αστέρας του Χόλιγουντ που θα ζωντανέψει ξανά στην μεγάλη οθόνη, μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Ο θρύλος της υποκριτικής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, θα πρωταγωνιστήσει στο δράμα «As Deep As the Grave» στο ρόλο του πάτερ Fintan ενός αυτόχθονα πνευματιστή και καθολικού ιερέα.

Ο Κίλμερ είχε συνδεθεί με το συγκεκριμένο έργο πριν πεθάνει από καρκίνο στο λάρυγγα.

Μιλώντας στο Variety, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Κόερτ Βούρχις (Coerte Voorhees) ανέφερε ότι ο ρόλος σχεδιάστηκε πάνω στον Βαλ Κίλμερ, ο οποίος υπήρξε υποστηρικτής των δικαιωμάτων των ιθαγενών Αμερικανών, ενώ είχε δηλώσει ότι είχε καταγωγή από τη φυλή Τσερόκι.

«Ήταν ο ηθοποιός που ήθελα για αυτόν τον ρόλο. Ο χαρακτήρας είχε σχεδιαστεί ουσιαστικά γύρω του. Αντλούσε στοιχεία από την ιθαγενή αμερικανική του καταγωγή, καθώς και από τη σχέση και την αγάπη του για τις νοτιοδυτικές πολιτείες. Τις προάλλες κοιτούσα το πρόγραμμα γυρισμάτων και τον είχαμε έτοιμο να ξεκινήσει. Απλώς περνούσε μια πολύ, πολύ δύσκολη περίοδο από πλευράς υγείας και δεν μπορούσε να το κάνει», τόνισε ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Κόερτ Βούρχις (Coerte Voorhees).

Όπως γράφει το flix.gr, παρά την απουσία του από τα γυρίσματα, ο Βόρχις βρήκε έναν διαφορετικό τρόπο να κρατήσει ζωντανή την παρουσία του ηθοποιού Βαλ Κίλμερ στην ταινία, αξιοποιώντας την τεχνολογία generative AI. Με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειας του Κίλμερ και ιδιαίτερα της κόρης του Μερσέντες, η παραγωγή προχώρησε σε μια ψηφιακή αναδημιουργία του ηθοποιού, χρησιμοποιώντας αρχειακό υλικό από διαφορετικές περιόδους της ζωής του. «Η οικογένειά του συνέχιζε να λέει πόσο σημαντική θεωρούσε την ταινία και ότι ο Βαλ ήθελε πραγματικά να είναι μέρος της. Πίστευε ότι ήταν μια σημαντική ιστορία στην οποία ήθελε να συνδεθεί το όνομά του. Αυτή η στήριξη μου έδωσε την αυτοπεποίθηση να πω, εντάξει, ας το κάνουμε. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι μπορεί να το θεωρήσουν αμφιλεγόμενο, αυτό ήταν που ήθελε ο Βαλ», εξηγεί ο δημιουργός.

Η επαρχόμενη αυτή ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία των αρχαιολόγων Ανν και Ερλ Μόρις και των ερευνών τους στο Κάνιον ντε Τσελί της Αριζόνα, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσουν το παρελθόν του λαού των Ναβάχο. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε την Αμπιγκεϊλ Λόρι και τον Τομ Φέλτον, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Γουές Στούντι και η Αμπιγκεϊλ Μπρέσλιν. Η παρουσία του Βαλ Κίλμερ, έστω και μέσω τεχνολογίας, παραμένει κομβική για τη δραματουργία, με τον χαρακτήρα του να εμφανίζεται σε διαφορετικά στάδια της ζωής του, ενώ η φωνή του, επεξεργασμένη μετά την τραχειακή επέμβαση που είχε υποστεί, προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο αυθεντικότητας.

Ο Κίλμερ να θυμίσουμε πως υπήρξε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και καλοπληρωμένους ηθοποιούς της δεκαετίας του 1990. Ήταν εξαιρετική η ερμηνεία του ως Τζιμ Μόρισον στην ταινία του Όλιβερ Στόουν "The Doors" το 1991. Το 2022, ο Κίλμερ επανέλαβε τον ρόλο του ως Άισμαν στην ταινία «Top Gun: Maverick» (2022) σε σκηνοθεσία Τζόσεφ Κοσίνσκι, 36 χρόνια μετά το θρυλικό 1ο "Top Gun" σε σκηνοθεσία του αξέχαστου Τόνι Σκοτ.

Ο Val Kilmer είχε γεννηθεί στις 31 Δεκεμβρίου 1959.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ