ΤΜΖ: Πάμελα Άντερσον και Λίαμ Νίσον δεν υπήρξαν ποτέ ζευγάρι- Η δήθεν σχέση τους ήταν κόλπο για να προωθήσουν το «Naked Gun»!

Σαν κεραυνός εν αιθρία για τις απανταχού... ρομαντικές ψυχές «έπεσε» η είδηση που δημοσίευσε απόψε η φημισμένη ιστοσελίδα με τα νέα των διασήμων, ΤΜΖ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η σχέση της Πάμελα Άντερσον με τον Λίαμ Νίσον δεν ήταν παρά ένα... επικοινωνιακό σόου και μια «επινοημένη» στρατηγική δημοσίων σχέσεων, που στήθηκε από τις ομάδες τους και την Paramount.

Σύμφωνα με πηγές με άμεση γνώση της υπόθεσης, η όλη ιστορία με το ρομαντικό ειδύλλιο γύρω από την Πάμελα Άντερσον και τον Λίαμ Νίσον δημιουργήθηκε από τις ομάδες δημοσίων σχέσεων τους, καθώς και την Paramount, ενώ τα γυρίσματα της ταινίας «The Naked Gun» ήταν ακόμη σε πλήρη εξέλιξη, την άνοιξη του 2024.

Στην πραγματικότητα, οι ίδιες πηγές αποκαλύπτουν ότι οι δύο ηθοποιοί δεν συναντήθηκαν καθόλου από την τελευταία μέρα των γυρισμάτων, τον Ιούνιο του 2024, μέχρι και την έναρξη της προωθητικής καμπάνιας της ταινίας, πάνω από ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 2025.

Ένα σημαντικό μέρος του «θεαματικού» σεναρίου ήθελε την Πάμελα να ισχυρίζεται ότι έψηνε... μάφιν και ψωμί τον Λίαμ -κάτι που εκείνος μάλιστα, σε συνεντεύξεις κατά την προώθηση της ταινίας, επιβεβαίωνε και έλεγε ότι έτρωγαν μαζί. Αυτό, όμως, φαίνεται πως ήταν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής και όχι μια πραγματική σχέση.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν επίσης ότι η 58χρονη πρώην σταρ του Baywatch και ο 73χρονος πρώην πρωταγωνιστής της σειράς τανιών Taken δεν έχουν ποτέ δειπνήσει μόνοι τους. Όποτε έτρωγαν μαζί, πάντα υπήρχαν βοηθοί στο τραπέζι, με την επαγγελματική διάσταση να κυριαρχεί -χωρίς καμία ρομαντική διάθεση.

Οι εκπρόσωποι των δύο ηθοποιών δεν έχουν απαντήσει στο ΤΜΖ, που τους ζήτησε να σχολιάσουν. Στο παγκόσμιο box office, η ταινία «Naked Gun» έχει αποφέρει έως τώρα περισσότερα από 89 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, με προϋπολογισμό 42 εκατ.

Αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι η στρατηγική αυτή λειτούργησε, γεμίζοντας τις αίθουσες των κινηματογράφων και επιτυγχάνοντας εμπορική επιτυχία, παρά την έλλειψη πραγματικής ρομαντικής χημείας μεταξύ των δύο ηθοποιών...