Η Κατερίνα Καραβάτου υποδέχτηκε τον Κρατερό στην εκπομπή της

«Αυτό που θα γίνει δεν το έχω ξανακάνει»
Τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη υποδέχθηκε η Κατερίνα Καραβάτου στο πλατό της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» την Παρασκευή (29.08).
Αφορμή, η νέα πρωινή εκπομπή που θα παρουσιάσουν οι δύο καλεσμένοι στην ΕΡΤ.
Η Κατερίνα Καραβάτου λίγο πριν υποδεχθεί στο πλατό τον πρώην σύζυγό της, Κρατερό Κατσούλη πήρε τον λόγο και είπε: «Αυτό που θα γίνει τώρα δεν το έχω ξανακάνει. Επιπλέον, δεν πίστευα ότι θα το έκανα κάποια στιγμή γιατί η τελευταία φορά που θα το έκανα ήταν όταν ήμασταν στη Φωλιά των Κου Κου, όπου εγώ και ο Κρατερός παίρναμε συνέντευξη από τη Μαρία Ηλιάκη. Τώρα υποδέχομαι το νέο δίδυμο του πρωινού της δημόσιας τηλεόρασης, την κυρία Μαρία Ηλιάκη και τον κύριο Κρατερό Κατσούλη».
Αφού ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη μπήκαν στο πλατό, η παρουσιάστρια είπε: «Λίγο πριν καθίσουμε. Κρατερέ, θα σου πάρω συνέντευξη;».
«Νομίζω ότι καιρός είναι», τής απάντησε ο ηθοποιός και παρουσιαστής της ΕΡΤ.
