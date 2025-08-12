«Νωρίς – νωρίς» στην ΕΡΤ1 ο Κρατερός και η Ηλιάκη

Οι δύο παρουσιαστές θα παρουσιάζουν το νέο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο
Ολοταχώς για το νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1, όπου θα λένε την πρώτη καλημέρα, οδεύουν ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη, σύμφωνα με την Reallife.
Οι δύο παρουσιαστές θα παρουσιάζουν το νέο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο με τίτλο «Νωρίς-νωρίς», που θα σημάνει την αλλαγή στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ1. Η εκπομπή του Κ. Κατσούλη και της Μ. Ηλιάκη θα περάσει από το Δ.Σ. της ΕΡΤ τη Δευτέρα 11 Αυγούστου και αναμένεται να πάρει επίσημα το «πράσινο φως».
Το μαγκαζίνο «Νωρίς-νωρίς» θα μεταδίδεται στο slot από τις 7:00 έως τις 9:00 το πρωί. Η πρεμιέρα του ψυχαγωγικού μαγκαζίνο αναμένεται τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, οπότε η εκπομπή «Συνδέσεις» θα μεταφερθεί στο ΕΡΤnews.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr