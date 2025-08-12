«Νωρίς – νωρίς» στην ΕΡΤ1 ο Κρατερός και η Ηλιάκη

Ολοταχώς για το νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1, όπου θα λένε την πρώτη καλημέρα, οδεύουν ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη, σύμφωνα με την Reallife.

Οι δύο παρουσιαστές θα παρουσιάζουν το νέο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο με τίτλο «Νωρίς-νωρίς», που θα σημάνει την αλλαγή στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ1. Η εκπομπή του Κ. Κατσούλη και της Μ. Ηλιάκη θα περάσει από το Δ.Σ. της ΕΡΤ τη Δευτέρα 11 Αυγούστου και αναμένεται να πάρει επίσημα το «πράσινο φως».

Το μαγκαζίνο «Νωρίς-νωρίς» θα μεταδίδεται στο slot από τις 7:00 έως τις 9:00 το πρωί. Η πρεμιέρα του ψυχαγωγικού μαγκαζίνο αναμένεται τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, οπότε η εκπομπή «Συνδέσεις» θα μεταφερθεί στο ΕΡΤnews.