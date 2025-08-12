Τι επιδιώκει ο Τραμπ με την ανάπτυξη εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον

Ο Αμερικανός πρόεδρος δοκιμάζει τα όρια του νόμου και της δικαιοδοσίας του με το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφερε για άλλη μια φορά το έγκλημα στην Ουάσιγκτον στο προσκήνιο της εθνικής συζήτησης αυτήν την εβδομάδα, θέτοντας τη Δευτέρα την αστυνομία της Περιφέρειας υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και διατάσσοντας την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, έπειτα από τη δημοσιοποίηση εικόνας ενός νεαρού ομοσπονδιακού υπαλλήλου, αιμόφυρτου και ξυλοκοπημένου, θύματος απόπειρας ληστείας οχήματος. «Έχει γίνει μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις στον κόσμο. Σύντομα θα είναι μία από τις πιο ασφαλείς!!!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social το Σάββατο, δεσμευόμενος για δράση που θα «σταματήσει ουσιαστικά το βίαιο έγκλημα στην Ουάσιγκτον». Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι διέταξε την ομοσπονδιακή ανάληψη της διοίκησης της αστυνομίας της πόλης και την ανάπτυξη 800 ενόπλων μελών της Εθνοφρουράς με εξουσίες συλλήψεων, εφόσον χρειαστεί. Το Σαββατοκύριακο, είχε ήδη στείλει ενισχύσεις ομοσπονδιακών δυνάμεων στους δρόμους και ζήτησε να δικάζονται ως ενήλικοι έφηβοι από 14 ετών, παρουσιάζοντας την αμερικανική πρωτεύουσα ως μια πόλη που μαστίζεται από βίαιες νεανικές συμμορίες.

Ωστόσο, τα τοπικά και ομοσπονδιακά στοιχεία δίνουν διαφορετική εικόνα Η αστυνομία της D.C. έχει πραγματοποιήσει περίπου 900 συλλήψεις ανηλίκων φέτος — σχεδόν 20% λιγότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Από αυτές, περίπου 200 αφορούν βίαια εγκλήματα, ενώ τουλάχιστον 50 σχετίζονται με κλοπές οχημάτων. Το καλοκαίρι, οι αρχές της πόλης εφάρμοσαν αυστηρότερες απαγορεύσεις κυκλοφορίας για εφήβους, μετά από περιστατικά μαζικών συμπλοκών που καταγράφηκαν σε βίντεο και διαδόθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα. Η βίαιη εγκληματικότητα στην Ουάσιγκτον βρίσκεται σε πτωτική πορεία από το 2023, όταν η πόλη γνώρισε πρωτοφανή αύξηση ανθρωποκτονιών, καταγράφοντας ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στις ΗΠΑ. Η πτώση αυτή εντάσσεται στη συνολική μείωση εγκληματικότητας που παρατηρείται σε εθνικό επίπεδο τα τελευταία δύο χρόνια, με τους φόνους το 2024 να αγγίζουν τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών.

Ωστόσο, τα στατιστικά δεν αποτυπώνουν τον φόβο, τον πόνο και την ανασφάλεια που αφήνει πίσω του κάθε έγκλημα.

Το περιστατικό με τον 19χρονο προγραμματιστή και προστατευόμενο του Έλον Μασκ, Έντουαρντ Κοριστίν, συνέβη λίγες ώρες μετά από μη θανατηφόρο πυροβολισμό ενός άνδρα και μία ημέρα πριν τη δολοφονία ενός 27χρονου λίγα τετράγωνα από το Καπιτώλιο. Η εικόνα του Κοριστίν που κοινοποίησε ο Τραμπ εξακολουθεί να κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο, ενώ ο ίδιος ο πρόεδρος περιέγραψε την πόλη ως «εκτός ελέγχου» και γεμάτη από «νέους κακοποιούς» που επιτίθενται τυχαία σε αθώους πολίτες.

Η δήμαρχος της D.C., Μιούριελ Μπάουζερ, αντέκρουσε τα λεγόμενα του Τραμπ, υπενθυμίζοντας τη μείωση των δεικτών εγκληματικότητας και ζητώντας η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να συνδράμει σε άλλες προτεραιότητες, όπως η αύξηση των εισαγγελέων και των δικαστών.

Η εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τζανίν Πίρο, που διορίστηκε από τον Τραμπ και χειρίζεται την πλειονότητα των υποθέσεων ενηλίκων εγκληματιών στην πόλη, υποστήριξε την αυστηρότερη μεταχείριση των ανηλίκων. Από την άλλη, ο διευθυντής πολιτικής της Πρωτοβουλίας για τη Δικαιοσύνη Ανηλίκων του Πανεπιστημίου Τζορτζτάουν, Εντουάρντο Φερέρ, προειδοποίησε ότι η δίωξη ανηλίκων ως ενηλίκων αυξάνει τον κίνδυνο επανασύλληψής τους, επικαλούμενος μελέτη των CDC που έδειξε αύξηση κατά 34% σε τέτοιες περιπτώσεις. Από τον Ιούλιο, ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας στις 11 μ.μ. για άτομα έως 17 ετών, με ακόμη αυστηρότερους κανόνες σε τέσσερις «ζώνες απαγόρευσης κυκλοφορίας». Τη νύχτα που δέχθηκε επίθεση ο Κοριστίν, η αστυνομία ανέφερε ότι δεν υπήρξαν παραβιάσεις.